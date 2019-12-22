Очень странный декабрь. Погода в Гомеле на рождественской неделе

Источник материала: Tut.by

Очень странный декабрь: вместо снега — ливни, а вместо морозных денечков — серые будни. По данным pogoda.by, и в ближайшие дни никакой зимы в Гомеле не предвидится.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник в облцентре до +11°C, пасмурно.

Во вторник и среду — +9°C и дожди.

С четверга в Гомеле начнет холодать — всего +5°C.

А вот в пятницу уже около нуля и мокрый снег.

Хорошей недели, гомельчане!

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