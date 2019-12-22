|
Очень странный декабрь. Погода в Гомеле на рождественской неделе
23.12.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очень странный декабрь: вместо снега — ливни, а вместо морозных денечков — серые будни.
В понедельник в облцентре до +11°C, пасмурно.
Во вторник и среду — +9°C и дожди.
С четверга в Гомеле начнет холодать — всего +5°C.
А вот в пятницу уже около нуля и мокрый снег.
Хорошей недели, гомельчане!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо снега нас ждут ливни, а вместо морозных денечков - серые будни.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)