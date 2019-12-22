ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очень странный декабрь. Погода в Гомеле на рождественской неделе

23.12.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Очень странный декабрь: вместо снега — ливни, а вместо морозных денечков — серые будни. По данным pogoda.by, и в ближайшие дни никакой зимы в Гомеле не предвидится.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник в облцентре до +11°C, пасмурно.

Во вторник и среду — +9°C и дожди.

С четверга в Гомеле начнет холодать — всего +5°C.

А вот в пятницу уже около нуля и мокрый снег.

Хорошей недели, гомельчане!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо снега нас ждут ливни, а вместо морозных денечков - серые будни.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мокро, туманно и тепло. Погода в Гродно на рождественской неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика