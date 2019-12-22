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Мокро, туманно и тепло. Погода в Гродно на рождественской неделе

23.12.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рождественской неделе в Гродно нас ждет совсем не зимняя погода — все время будет плюсовая температура и дожди, к выходным, правда, похолодает, но снег будет только мокрый, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без осадков. Весь день — туман. Видимость — 200−300 метров. Будет тепло — до +7°C.

Во вторник — сплошная облачность, дождь, слабый ветер. Днем будет до +6 °С.

В среду сплошная облачность и снова почти весь день будет идти дождь. Столбик термометра днем будет показывать +4 °С.

В четверг сплошная облачность и возможен дождь. Днем — до +5 °С.

В пятницу ничего особо не изменится, только станет прохладнее, а к дождю может прибавиться мокрый снег. Днем до +3 °C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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На рождественской неделе в Гродно нас ждет совсем не зимняя погода.
 
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