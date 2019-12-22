|
Мокро, туманно и тепло. Погода в Гродно на рождественской неделе
23.12.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На рождественской неделе в Гродно нас ждет совсем не зимняя погода — все время будет плюсовая температура и дожди, к выходным, правда, похолодает, но снег будет только мокрый,
В понедельник сплошная облачность, без осадков. Весь день — туман. Видимость — 200−300 метров. Будет тепло — до +7°C.
Во вторник — сплошная облачность, дождь, слабый ветер. Днем будет до +6 °С.
В среду сплошная облачность и снова почти весь день будет идти дождь. Столбик термометра днем будет показывать +4 °С.
В четверг сплошная облачность и возможен дождь. Днем — до +5 °С.
В пятницу ничего особо не изменится, только станет прохладнее, а к дождю может прибавиться мокрый снег. Днем до +3 °C.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рождественской неделе в Гродно нас ждет совсем не зимняя погода.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)