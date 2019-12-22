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Дожди, дожди, дожди. Странная зима в рождественскую неделю в Могилеве
23.12.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплый декабрь продолжается — в Могилеве на неделе стабильный «плюс». Правда, всю неделю будут лить дожди, и только к выходным pogoda.by
Сегодня, 23 декабря, будет пасмурно, дождливо, туманно и до +7°С.
Во вторник — до +9 °С, весь день будет лить дождь.
В «выходную» среду, 25 декабря, особо не погуляешь: снова будет лить, температура воздуха — до +6°С.
В четверг похолодает до +4°С — и снова весь день дождь.
В пятницу, 27 декабря, утром будет около нуля, днем пойдет снег, а вечером темпераутра опустится до минус 3 °C. Неужели зима?..
Хорошей недели, друзья!
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Теплый декабрь продолжается - в Могилеве на неделе стабильный «плюс».
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