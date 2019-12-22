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Дожди, дожди, дожди. Странная зима в рождественскую неделю в Могилеве

23.12.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплый декабрь продолжается — в Могилеве на неделе стабильный «плюс». Правда, всю неделю будут лить дожди, и только к выходным pogoda.by обещает хоть и мокрый, но снег.


Фото: @alexandr_gael, instagram.com

Сегодня, 23 декабря, будет пасмурно, дождливо, туманно и до +7°С.

Во вторник — до +9 °С, весь день будет лить дождь.

В «выходную» среду, 25 декабря, особо не погуляешь: снова будет лить, температура воздуха — до +6°С.

В четверг похолодает до +4°С — и снова весь день дождь.

В пятницу, 27 декабря, утром будет около нуля, днем пойдет снег, а вечером темпераутра опустится до минус 3 °C. Неужели зима?..

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Теплый декабрь продолжается - в Могилеве на неделе стабильный «плюс».
 
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