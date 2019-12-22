Битва в Миорах. Полвека назад бешеный волк изувечил полдеревни. Местные помнят этот ужас до сих пор

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В октябре 1957 года в Миорском районе разыгралась трагедия: бешеный волк забегал в деревни возле леса и набрасывался на всех на своем пути. Хищник покусал не менее 25 человек, 19 из них получили тяжелые травмы. Сельчанам сильно повезло: незадолго до происшествия советские врачи как раз разработали первую антирабическую вакцину. И всех жертв бешеного волка удалось спасти в госпитале в Миорах. С тех пор прошло 62 года, но старожилы помнят эту историю.

Леонполь — одна из деревень, жители которой пострадали от обезумевшего зверя — вдали от трасс и цивилизации. Ведет сюда разбитая дорога, по которой можно ехать не быстрее, чем 10−20 км в час.

Деревушка партизанская: с одной стороны ее окружает стена леса, а с другой течет Западная Двина.

— Где конец света, не знаете? Ну так вот он! — смеются местные.

Живут тут чуть больше 60 человек, из них много дачников. Раньше же Леонполь был большой деревней. Тут работали школа, больница, магазин, хлебопекарня, почта.







В Леонполь иногда заглядывают туристы — посмотреть на колонну в честь Конституции 1791 года, остатки усадьбы Лопатинских постройки середины XVIII века, деревянный Троицкий храм 1774 года

А в далеком 1957 году Леонполь и многие другие деревни и хутора в окрестностях взял в «плен» бешеный волк. Нападал на сельчан он с 5 по 7 октября. В течение полутора суток зверь пробежал по Миорскому району более 150 км. Его жертвами стали 25 человек, 19 из них были в очень тяжелом состоянии. Волк также искусал около 50 домашних животных и неизвестное число диких. Очаг заражения составлял несколько сотен квадратных километров. Такие данные приводятся в книге «Битва в Миорах», которую в 1967 году написал Александр Лин.

Убил же зверя житель деревни Слобода Василий Тычко — примерно в 10 км от Леонполя.

«Битва в Миорах» — так медики назвали борьбу за жизнь потерпевших

Уже 6 октября о ЧП под Миорами узнали в клинике в Москве: в 1950-х годах здесь под руководством знаменитого вирусолога и рабиолога Мидата Селимова разработали первую советскую вакцину против бешенства. Врачи тут же взялись помочь. Ликвидировать крупный очаг заражения бешенством в Беларусь отправили одного из разработчиков нового лекарства — Леонида Болтуция.

Как потом рассказывал Леонид Болтуций автору книги «Битва в Миорах», организовать срочный вылет из Внуково было не так-то просто:

«Самолетов нет. Диспетчер разводит руками; „Рад бы помочь, да не знаю как!“. Тогда я кладу на его стол ампулы с гамма-глобулином и говорю: „Видишь эту штуку? Она защищает от бешенства. Это новый препарат. Наш, советский. Во всем мире такого нет. Но если я опоздаю, люди погибнут…“. Минут через сорок я уже сидел на каких-то ящиках в грузовом самолете».

7 октября доктор добрался в Миоры. Местные власти объявили в районе карантин, создали оперативный штаб. В его распоряжении был отряд санитарной авиации и вездеходы.

Менее чем за двое суток в Миорах открыли госпиталь: сюда свозили пострадавших от укусов волка.

Из Миор установили прямую радиосвязь с Минском и Москвой. Из столицы БССР шло оборудование, материалы и все необходимое для черепных и пластических операций. А из столицы СССР поставляли спасительную вакцину.

Борьбу за жизнь сельчан медики назвали «битвой в Миорах».











«Людзі спакойна жылі — і тут такое сатварылася!»

Жительнице деревни Слобода Людмиле Шарабуровой скоро будет 80. А в тот октябрьский вечер 1957-го она с компанией молодежи шла из деревни Путиново на танцы в клуб в Леонполь:

— Прыйшлі, а ў Лявонпалі толькі перад намі праляцеў воўк бешаны. Пакусаў жонку прадседацеля калхоза, каля дома. А патом напаў на Петрака Францкевіча, ужо пакойнага. Ён старажыў у Лявонпалі магазін. І мы ўбачылі яго акрываўленага. Зайшлі ў клуб — а там тры хлопцы з Грудзінава. Гавораць: «А мы бароліся з ваўком». Но іх нікога не ўкусіў. Мы баяліся дамой ісці, доўга былі ў клубе. Хоць якія там ужо былі танцы — са страхам.

93-летняя жительница Леонполя Валентина Попсуевич с волнением рассказывает о том, что происходило в их краях 62 года назад. Тогда женщине был 31 год, она работала буфетчицей в школьной столовой.



Валентина Попсуевич

— Было гэта пад вечар. Воўк бег ад Міор да нас. Сразу, гаварылі, карову ўкусіў. Жанчына даіла яе ў полі. Жанчыну саму, па-мойму, не тронуў, толькі карову. Тут за лесам жыў такі Віктар Адамовіч — ён у царкве свечкі прадаваў. Выйшаў ён з хаты, глядзіць, думаець: сабака бяжыць. Аж гэта воўк! Ён і кінуўся яму прама на ліцо. І дужа абадраў. Мог бы і глазы выдраць! Потым параніў яшчэ аднаго мужыка — Пятра Белавуса, ён жыў у канцы Лявонпаля, памёр даўно. А потым ужо звер пайшоў на Слабаду. А ўжо ў Слабадзе гэтага ваўка ўбілі. І прызналі бешаным. А людзі лячыліся.

— Как люди реагировали на новость о том, что волк нападает на людей в окрестностях?

— Людзі баяліся выходзіць на вуліцу. І я баялася. Асцярожна паводзіла сябе. Хаця да гэтага скрозь хадзіла ў лес па маліны, па грыбы. І далёка заходзіла, аж у пушчу, такая была адчаянная!

Еще одной жительнице Леонполя — Антонине Шук, сейчас 86 лет, а тогда было 24.



Антонина Шук

— Я сядзела дома з дачкой — ёй быў годзік. Муж работаў вадзіцелем. Прыехаў дамой і кажа: «Пятра Францкевіча і Віктара Адамовіча воўк пакусаў». А патом мы пачулі, што воўк быў і ў Пуцінаве: там ён быў пакусаўшы жэншчыну — па-мойму, Надзю Фёдараву. Воўк гэты абітаў каля лесу, хто па дзярэўні ішоў — на таго ён і нападаў. І пайшлі слухі па дзярэўням, дзе той воўк бегаў: што таго абкусаў, гэтага абкусаў. А скора ў Слабадзе яго забіў Васіль Тычка. Гэта ўсе помняць. Я неяк ляжала ў бальніцы, і там былі ягоныя дочкі. Разгаварыліся. Яны мне і пацвердзілі: «Гэта наш тата забіў ваўка».

Антонина Шук и спустя шесть десятилетий после трагедии закрывает от страха глаза рукой:

— Дужа страшна было, пака не ўбілі ваўка. Внезапна ўсё гэта праізашло: людзі спакойна жылі сабе жылі — і тут такое сатварылася! Такая тут паніка была!



Фото чучела волка сделано в областном краеведческом музее

Леонпольчанке Лидии Качан в 1957 году было 20 лет.

— А, это нашумевшая история! — восклицает женщина. — Волк прибежал скорей всего, к нам в Леонполь из Путиново. Там жили такие Орловские, дом их стоял, считай, на поле. Дочке их, Гале Орловской, волк испортил лицо и глаз трошки. А была она совсем молоденькой девушкой, на выданье.

75-летний Валентин Шук с женой Марией, старейшиной деревни, живет практически у самого леса в Леонполе. А родом он из соседнего Путиново.



Дом старейшины Леонполя Марии Шук стоит возле самого леса

— Калі воўк бегаў па наваколлі, мне было 13 гадоў — настаяшчы ўжо малец, на дзевак глядзеў! — смеется мужчина. — З Пуцінава ў Лявонпаль я хадзіў ў школу. Мы, хлопцы, зналі, што воўк нападае на людзей, але не баяліся — маладыя, неяк не задумваліся над гэтым.

Одна из жертв волка, Петр Францкевич — крестный отец Валентина Шука.

— Мой хросны бацька жыў у Скакунах. Гэта тут, за Лявонпалем, за лесам. Ён быў тады мужчына сярэдніх гадоў, з вайны вярнуўся. Хросны нахрамываў — нага ў яго была бальная. Як воўк на яго накінуўся, то разарваў губу, ліцо. Шрамы ў яго былі сільна заметныя і засталіся пажызненна. У бальніцы яму дзелалі 40 уколаў, здаецца, у жывот. І помню, што воўк яшчэ пакусаў бацьку маёй знакомай Зоі. Гэты мужчына даўно ўжо ўмер.

Версия местных: «Волка оглушил один человек, а потом толокой добивали палками»

Председатель Узменского сельсовета Бронислав Неверовский живет в Слободе — той самой деревне, где бешеный волк встретил смерть.



Фото чучела волка сделано в областном краеведческом музее

— Зверя убил житель Слободы Василий Филиппович Тычко. Он шел из магазина, в руках у него была бутылка вина из толстого стекла. Когда волк напал, мужчина машинально ударил его по голове и оглушил. Потом уже прибежали на помощь другие мужики — добивали его палками и кто чем мог. Так об этом происшествии рассказывают старожилы, — восстанавливает события более полувековой давности Бронислав Неверовский.

Василий Тычко умер в 1998 году, в 83 года. Последнее время он работал санитаром в Слободской ветеринарной лечебнице.

Версия по книге: волка убил один мужчина

В книге «Битва в Миорах» история убийства волка преподносится в более героическом свете: мол, это сделал один человек — Василь Тычко, и совсем не бутылкой. Здесь он упоминается под вымышленным именем — Федор Тычина. В книге есть и некоторые географические неточности. Так, вместо Леонполь написано «Лемполь», а вместо реки Западная Двина упоминается Неман.

«Ждал зверя и Федор Тычина, вооруженный обломком железной кочерги. Волка он увидел утром, на рассвете. Зверь бежал по дороге легкой трусцой, низко наклонив голову. Федор вышел ему навстречу. Волк вскинул голову, увидел человека и прыгнул на него. Федор успел отскочить и ударить волка по хребту. В следующую секунду они уже оба катались по земле. У Федора были прокушены обе руки, поврежден череп, кровь залила лицо. И, стоя на коленях, почти наугад, он что было сил ударил зверя обломком кочерги. Хрустнули кости, волк повалился набок, затих. Федор хотел встать на ноги, но не смог. Тут подошли люди».

В книге сообщается, что в благодарность односельчане построили Василю Тычко новый дом и обставили его мебелью.

— Не, гэта няпраўда, — смеется Людмила Шарабурова. — Дом Вася сабе сам пастроіў. Канешне, людзі яму былі благадарны. Але славамі паблагадарылі толькі. Якія там у людзей пасля вайны грошы, каб дом камусьці, дажа за геройства, будаваць?



Фото чучела волка сделано в областном краеведческом музее

Некоторые детали, описанные в книге, говорят о том, что люди получали и смертельные раны. Так это или нет, теперь установить сложно.

Первой жертвой волка — по книге — стал 67-летний колхозник с хутора Воронки Кузьма Петровский: «Он увидел, как матерый волк набросился на корову, и пошел душить зверя голыми руками. Что было дальше — он не помнит. Его нашли на земле лежащим без сознания. Волк содрал с него скальп. Лицо, шея и руки были покрыты ранами».

Еще одна сельчанка, Марфа Анисова, копала картошку. «Волк напал на нее сзади, пробил череп, прокусил шею», — описывается в книге.

В книге рассказывается, что возле госпиталя в Миорах собирались родственники жертв волка — люди приходили прощаться. Доктор Болтуций дал им честное слово, что ни один из пострадавших не умрет.

«Сам не знаю, как это у меня получилось, — вспоминал он. — Вышел я на крыльцо, передо мной толпа — мужчины, и женщины, дети. Люди плачут, становятся на колени, протягивают руки и что-то говорят. Слов не слышно, все заглушили рыдания. Я понимаю, что должен что-то сказать, и знаю — простым словам не поверят. Подумают — утешаю. И тогда я дал честное слово врача».

Жертвам делали уколы против бешенства и пластику: у многих были обезображены лица

Бронислав Неверовский говорит, что будучи студентом Лужеснянского сельхозтехникума, видел снятый в 1960 году фильм «Битва в Миорах», в котором рассказывается о спасении жертв бешеного волка.

— Я учился на ветеринарном отделении. И когда изучали тему «бешенство», нам демонстрировали фильм «Битва в Миорах». Там говорилось, что тактика у бешеного волка была такая. Чаще всего он находился вблизи хозпостроек. Люди, например, шли за дровами или кормить свою живность. Зверь бросался на человека и пытался укусить за лицо или руки. Пострадавших было много. Только в нашем Узменском сельсовете, а также в соседнем — Повятском, бешеный волк побывал в деревнях Слобода, Барсуки, Скакуны, Путиново, Леонполь, Вальки, Бобышки, Труды, Брижелюбки, Божья Ласка, Чемяры, Повятье и других. Некоторых из этих населенных пунктов уже нет.



Многие из деревень, куда забегал бешеный волк, расположены рядом с лесом

Большую часть жертв лечили в Миорах. Но некоторых, по словам Бронислава Неверовского, и в Леонполе — там была своя больница.

— Московские врачи тогда испытывали новую вакцину — и всем пострадавшим делали уколы. В фильме также рассказывалось, что лучшие на то время пластические хирурги работали в Миорском районе. На кадрах показывали лица, обезображенные волком, после нападения и уже после пластической операции. И внешность приводили в порядок: благодаря профессионализму врачей, лица уже были нормальные.

Как живут в лесных деревнях сейчас: волки режут овец, а лисы приучают к себе кур

Председатель Узменского сельсовета говорит, что волки и сейчас нередко терроризируют местные деревни:

— Численность волка растет. Поэтому как выпал первый снег, организовали облавную охоту, офлажковали и уничтожили 6 волков. Всего за октябрь — начало декабря на территории только нашего сельсовета добыли 8 волков.



Охотники в Миорском районе со своими недавними трофеями. Фото предоставлено Брониславом Неверовским

Бронислав Неверовский считает, что раньше, если не считать страшную историю в 1957 году, волки «приходили в деревни без последствий»:

— А сейчас для населения волчьи «визиты» ощутимы. С весны до середины осени лесные гости уничтожили у жителей 28 овец, 6 телят, козла. «Работали» волчьи выводки. Овец душили тех, что паслись в деревнях. Уносили их и съедали в лесу поблизости.

Семья Шук из Леонполя держит довольно большое хозяйство. Муж и жена говорят, что за живностью нужно постоянно следить: чтобы овцу не задрал волк, а курицу не похитила лиса.

— Однажды был случай, — вспоминает старейшина деревни Леонполь Мария Шук. — Обычно овцы и козы сами приходят домой с пастбища. А тут никого нет! А это ни много ни мало 17 овец и 7 коз! Искали их с мужем, искали — не нашли. Сразу бедовали, а потом махнули рукой и смирились: ай, ну съели их волки или так пропали куда — и ладно, все проблемы одним махом и решились. Ухаживать за живностью пожилым людям уже не легко. Аж смотрим: пришли — и овцы, и козы. Целехонькие! Мы и обрадовались: свое же — жалко.



Мария Шук показывает, какие меры предосторожности нужно предпринимать, чтобы сохранить домашнюю птицу: территория возле сарая, куда выпускают кур, обтянута сверху сеткой



За живностью в лесной деревне нужен глаз да глаз: на коз, овец, коров может напасть волк, на птицу — лиса или коршун

Нередко захаживают на подворья и другие лесные обитатели.

— Нядаўна прыўшоў пад парог малады яноцік. Патом сеў пад куст, пад сірэнь. Тросся ўвесь час. Бедненькі, тут і падох, — жалеет погибшего зверька Валентина Попсуевич.

А Мария Шук смеется, что лисы ходят к ним вообще как к себе домой. Причем повадки у них и правда очень хитрые:

— Как-то иду кормить кур. Смотрю, лиса поставила лапы прямо на сетку и смотрит на птицу. Приучает кур к себе. Меня она особо и не боялась: убежала не сразу. А еще был такой случай: из 40 бройлеров весом по 5 кг осталось, от силы, 20. Половину съела лиса. Под яблоней в саду я потом нашла целую «подушку» из перьев — на этом месте рыжая, видно, и «обедала». А один раз кто-то съел 9 кур. И ни капельки крови не оставил. А главное, как этот зверь пробрался в курятник? Ведь ни одной же щелинки нигде нет. Скорей всего, это была куница.

— Страшно жить возле леса?

— Абыдзенна гэта для нас, — машет рукой Валентин Шук. — Што вы думаеце, я баюся на вуліцу выходзіць? Не! Ліс відзеў не раз. А ваўкоў — толькі ў заапарку. І яшчэ помню, як мой дзядзька-ахотнік забіў і прывёз дамой на кані двух ваўкоў. Не такі ён і страшны звер, гэты воўк: сабака — і сабака. Ды раней у пушчы было болей дзічы. А цяпер — не так і багата. Так што во так і жывём тут каля леса.



Многие подворья в Леонполе находятся прямо возле леса

Бешеные волки появляются в деревнях не так уж и редко

Самый последний зафиксированный случай произошел совсем недавно — вечером 8 декабря. Волк напал на 56-летнего жителя деревни Хотово Столбцовского района. Мужчина попал в больницу с укусами, животное убили сельчане: оно оказалось бешеным.

В ноябре этого года волк покусал жительницу одной из деревень в Сенненском районе. Чтобы отбиться от зверя, ее муж использовал петарды. На помощь приехали охотники — они и убили животное. Анализы подтвердили догадки: волк был болен бешенством.

Громкий случай произошел 26 января 2019-го в Столбцах. После нападения агрессивного волка в больницу здесь обратились четыре человека. Неподалеку от железнодорожной станции зверь напал на мужчину и женщину, затем — еще на двоих прохожих. Медики зафиксировали у них множественные укушенные раны. Во время эпидрасследования выявили еще троих человек, которые контактировали со слюной животного. Всем провели антирабическую терапию. В городе и деревне Слобода ввели карантин. Сняли его в апреле.

8 июля 2016 года в деревню Первомайск Речицкого района забежал бешеный волк. Загрыз несколько собак, покусал лошадь, напал на трех мужчин и женщину. Остановил животное 15-летний Александр Чаусов — парень засек хищника топором, когда тот пытался кинуться и на него. Если бы не подросток, волчьих жертв было больше.

19 января 2015 года праздник Крещения омрачился для жителей деревни Медведов Светлогорского района. На сельчан напал бешеный волк, от клыков которого пострадали три человека. Один из мужчин голыми руками удерживал пасть волка, пока не подоспели соседи и не помогли его убить.

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