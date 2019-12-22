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«На продукты тратим 900 рублей». Как закупается к Новому году большая интернациональная семья?

23.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накрыть новогодний стол — настоящий квест. А когда на праздновании планируется очень много гостей, среди которых итальянец, француз и немец? Задача становится еще сложнее. Мы отправились в магазин с семьей, которая собирается встретить 2020-й год внушительной интернациональной компанией. Вместе с картой «Шоппер» от «Идея Банка» узнали, как рассчитать нужное количество продуктов, никого не обделив, каким образом традиционный рецепт адаптировать под вегетарианцев, на чем можно сэкономить и почему иностранцы предпочитают встречать Новый год в Беларуси.

«Готовлю селедку под шубой с сыром тофу и соевым йогуртом»

В семье Кулеш Новый год традиционно встречают в большой компании: бабушки и дедушки, две дочки, мужья родни и другие гости.

Татьяна, женская глава семейства Кулеш, работает учительницей начальных классов в Солигорске. Закупаться к Новому году ходит исключительно с командой поддержки.

— Обязательно заранее составляю полный список нужных продуктов, но все равно боюсь что-то упустить (минимум 60 пунктов — это не шутки). Поэтому со мной по магазинам отправляются муж, младшая дочь и сестра, — говорит Татьяна. — Семья у нас большая, наготовить нужно много, так что закупаться начинаем уже в 20-х числах декабря, постепенно вычеркивая из списка, который висит прямо на холодильнике, купленное. Выбираем продукты, которые не испортятся быстро: замороженную рыбу, консервы, что-то из фруктов. С учетом того, что гостей на Новый год у нас много (от десяти человек), количество нужных ингредиентов для блюд умножаю: например, беру не одну банку горошка, а две-три. Часто хранить все это приходится на балконе, потому что в холодильник ничего не вмещается.


Татьяна Кулеш — в центре, ее муж Геннадий и сестра Ирина

Начинаем наполнять тележку фруктами и овощами.

— Куда же без мандаринов! Вообще Новый год — наш главный семейный праздник. Именно поэтому уже много лет 31 декабря вся родня собирается в нашей квартире в Солигорске. Кому-то даже приходилось спать на полу (смеется). Мы обязательно украшаем дом, ставим елку, готовим друг для друга сюрпризы. В этом году у нас появилось три новых члена семьи: сестра вышла замуж за немца, племяннице сделал предложение итальянец, а старшей дочке — француз. И все они захотели приехать к нам, в Беларусь! — делится Татьяна. — Поэтому мы решили снять дом под Витебском (надеемся, что на севере страны будет снег), где без проблем поместится большая компания.


Из списка покупок вычеркиваем мандарины, ананасы и апельсины.

— В семье есть вегетарианцы, поэтому приходится фантазировать. Например, селедку под шубой готовлю с сыром тофу и соевым йогуртом. Конечно, вкус специфический, зато полезно! Так как в этом году к нам приезжают немцы, будем готовить картофельный салат с луком, беконом, соленым огурцом и горчицей. Они такое любят. У итальянцев обязательный пункт в меню — вареная чечевица. Говорят, если съесть ее в новогоднюю ночь — весь год пройдет в любви и благополучии. У французов все проще: салат «Нисуаз» — это тот, который с перепелиными яйцами и тунцом. Дочка еще фуа-гра пообещала привезти из Ниццы.

Собираемся уходить из отдела с фруктами и овощи, но тут дочь Татьяны Маша напоминает взять авокадо для гуакамоле (холодная закуска из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ).


«Немец любит белорусский сервелат, а француз — мясные котлеты»

Переходим в мясной отдел.

— Когда француз Нико первый раз попал в Беларусь (кстати, был мороз, а он прилетел в кроссовках, поэтому срочно пришлось искать теплую одежду), они с дочкой пошли в ресторан. Там парень долго выбирал между драниками и обычными мясными котлетами. Остановился на последних, и очень они ему понравились. Специально для него я и приготовлю котлеты, — рассказывает Татьяна. — Также обязательное блюдо новогоднего меню — запеченное мясо, в этот раз это будет индейка с шампиньонами. А еще мы с сестрой готовим форель с луком-пореем в сливочном соусе.


Каждый год наша героиня старается удивить семью новым блюдом.

— В прошлом году младшая дочка накануне праздника прислала рецепты шницеля кордон блю (панированного в сухарях мяса с ветчиной и сыром), какого-то сложного салата с грушей, мудреного десерта. Только начала все это готовить — Маша написала: «Шутка!», — улыбается женщина.


«Все новогодние блюда должны быть готовы к шести вечера»

После часа, проведенного в магазине, Татьяна еще раз возвращается к списку покупок.

— Кажется, взяли всё, кроме сладкого. Но десерты мы ждем от наших иностранных гостей. Например, нам должны привезти рождественский итальянский пирог и дрезденский штоллен.


Прошлый Новый год Татьяна и Геннадий праздновали в Ницце, в гостях у дочери, но 2020-й решили все-таки встретить дома.

— В Европе помпезно отмечают Рождество, а вот Новый год — это обычный семейный ужин (у кого-то, правда, он может быть с устрицами и шампанским). Поэтому на Новый год наши дети так хотят приехать в Беларусь, где можно увидеть большие елки, встретить Деда Мороза, попариться в бане и окунуться в атмосферу уюта. Харольд уже приезжал из Германии сюда на зимние праздники. Он даже выучил несколько русских фраз, чтобы вести светские беседы (смеется).

Каждый год семья начинает готовить блюда с 30 декабря.

— Заранее маринуем мясо, нарезаем салаты, чистим картошку. На 31-е оставляем последние штрихи: перемешиваем салаты, кладем мясо в духовку, нарезаем бутерброды. На кухне зачастую три-четыре человека. У нас есть строгое правило: к шести-семи вечера стол должен быть готов, мы уже в это время садимся праздновать. Обязательно вспоминаем, чем хорошим запомнился уходящий год.


На кассе узнаем: чек вышел на 278 рублей 13 копеек. Расплачиваемся карточкой «Шоппер» от «Идея Банка», которая позволяет экономить на покупке продуктов. По ней героине вернется 3%-й кэш-бэк (8 рублей 34 копейки в нашем случае).

— Понятное дело, мы будем еще что-то докупать. На компанию в десять человек тратится примерно 800−900 рублей. При этом мы не покупаем овощи (у нас они свои, с грядки), индейка тоже своя, деревенская. Вот на таких продуктах можно дополнительно сэкономить. Но в целом, я считаю, что на такой праздник не стоит себе ни в чем отказывать, — резюмирует Татьяна.


Ирина, сестра Татьяны, дополняет.

— Вообще, самое бюджетное новогоднее меню — это шампанское и икра (смеется). Больше ничего и не надо! Кстати, последнюю мы и забыли взять.


Резюме.

Если вы собираетесь встречать Новый год в большой компании:

  • обязательно заранее составьте список нужных продуктов, не забыв спросить об индивидуальных предпочтениях гостей (например, если кто-то вегетарианец);
  • любой новогодний стол должен включать мясное (рыбное) блюдо, салат, мандарины, икру — так никто не останется голодным;
  • готовьте каждый год что-то новенькое, чтобы удивить гостей и родных;
  • закупаться тем, что не испортится быстро, лучше заранее, не позднее 20-х чисел декабря — так вы не будете стоять в очередях и сможете найти товары по лучшим ценам;
  • рассчитывайтесь карточкой с кэш-бэком — с большого чека вам вернется приятная сумма денег;
  • не оставляйте всю готовку на последний день: начните 30 декабря;
  • не бойтесь переложить часть ответственности на своих гостей: они могут купить десерт, фрукты или что-то еще.

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Теги: Витебск
 
 
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