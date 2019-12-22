ДНК-экспертиза спустя годы подтвердила отцовство жителя Лиды. Он захотел взять мальчика в свою новую семью

Источник материала: Вороновская газета





С первой женой у Сергея Березина (имена и фамилии всех героев изменены) не сложилось, и, хоть с дочерью-подростком он отношений не разрывал, жизнь бывших супругов давно текла по разным руслам.

Неустроенный мужчина

После развода мужчина жил у своих родных в одном из спальных районов Лиды, рассказывает «Лідская газета». Это была не слишком налаженная жизнь, и он от нее подустал (ему уже было прилично за тридцать и хотелось какой-то определенности). Возможно, поэтому он порой скрашивал быт спиртным. Но однажды у него появилась надежда, что в его судьбе наконец наступят изменения. Он встретил женщину, тоже лидчанку, немного моложе себя, с которой, как ему показалось, у него всё будет серьезно.

С тех пор минуло 6 лет, и Алеся (так звали ту женщину) давно осталась в его прошлом. Но недавно они встретились в суде. Рассматривалось гражданское дело по иску управления образования райисполкома о лишении их обоих родительских прав в отношении малолетнего сына. Эта история из зала суда может стать поучительной для других. Но давайте сначала вернемся на несколько лет назад.

Сожительница

Алеся жила (и была прописана) в благоустроенной трехкомнатной квартире вместе со своей матерью. Собственно, мать и была хозяйкой этого вполне комфортного и ухоженного жилья. Только счастье обходило его стороной. Дело в том, что у Алеси подрастали двое детей, но в свое время она полностью самоустранилась от их воспитания и была лишена в отношении них родительских прав. О детях заботилась бабушка.

Сергей Березин прекрасно понимал, что его избранница не идеал. Но он стремился ее понять, а не осуждать. Ведь у него самого была дочь от распавшегося брака, и он осознавал, что мог бы общаться с ней чаще. Да и материальная поддержка с его стороны, хоть он оставался законным отцом девочки, была нерегулярной (по этой причине бывшая жена не раз подавала на него в суд, и он трижды привлекался к уголовной ответственности по статье 174 УК «Уклонение родителей от содержания детей…» и статье 107 УК «Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом…»). По всей видимости, мужчина рассуждал так: у многих с первой попытки семья может не сложиться, жизнь вообще штука непростая, а у них с Алесей, может быть, всё получится.

Они стали жить вместе у его родных. Вскоре сожительница забеременела. И Сергей был, в общем-то, не против того, чтобы у него с этой женщиной, к которой он испытывал теплые чувства, был общий ребенок.

Казалось бы, такой поворот событий должен был поднять отношения на новый уровень, а вышло наоборот – они постепенно разлаживались. Сергей уже не мог просто так отмахнуться от осознания того, что его пассия – женщина довольно легкомысленная и безответственная. Но он по-своему был к ней привязан и, чтобы не усугублять и без того натянутые отношения, решил уехать на заработки. Возможно, полагал, что временная разлука пойдет обоим на пользу. Да и деньги никогда лишними не бывают. Тем более что в их гражданском браке ожидалось скорое пополнение.

«Я решил больше не появляться в их жизни»

Ребенок родился в отсутствие Сергея. И, хоть рожден был вне официального брака, у мужчины даже в мыслях не было отказываться от отцовства. Соответствующая запись вскоре была сделана в акте установления отцовства в загсе. Малыш получил фамилию отца – Березин.

Но Артему (так назвали мальчика) не суждено было узнать, что такое забота родного отца, хоть он и носил его фамилию. Когда Сергей вернулся с заработков, оказалось, что Алеся уже проживает с другим мужчиной, Русланом Куновским, забеременела от него и собирается узаконить с ним отношения. «Мы, естественно, разругались, и в порыве острой неприязни она сказала, что сын не мой, – так позднее, на судебном заседании, вспоминал о том эпизоде жизни Сергей. – После этих слов я решил просто уйти и больше никогда не появляться в их жизни. Я снова уехал работать».

Он уехал, но обидные фразы, высказанные во время той ссоры, не раз всплывали в его памяти. Особенно задели слова, что Артем не его сын. Сергей так и не был до конца уверен, правду сказала Алеся или нет.

Жизнь пошла своим чередом. И хоть Сергею так и не удалось создать новую семью, утешало, что от первого брака у него подрастает умница дочь. И хоть в ее судьбе он принимал не так много участия, в последние годы отношения с ней складывались неплохо. Правда, не так давно это было омрачено неприятным фактом: он был лишен судом родительских прав в отношении нее. Сергей не отрицал, что он далеко не идеальный отец и что решение суда обоснованное. Но считал: если бы не инициатива бывшей жены, то и суда не было бы. И не понимал, зачем это было делать незадолго до совершеннолетия дочери.

Если судьбой дочери Сергей хотя бы интересовался, то Артема, расставшись с сожительницей, словно вычеркнул из жизни. Но не только с отцом не повезло малышу. Его мать в очередной раз была занята устройством личной жизни. А уход за Артемом в основном осуществляла бабушка (мать Алеси), хотя ей это было уже тяжело в силу возраста.

Это страшное слово «СОП»

Мальчик, меж тем, подрастал, требовал заботы и внимания. Ему еще не исполнилось месяца, как он, согласно решению совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГУО «Лидский районный социально-педагогический центр», был признан находящимся в социально опасном положении (СОП). Такое решение было принято на основании того, что мать Артема состояла на учете в наркологическом отделении психонаркологического диспансера УЗ «Лидская ЦРБ» и ранее уже лишалась родительских прав.

Но Алесю это мало заботило. Она вышла замуж за Руслана Куновского, у них родился сын Ваня. К сожалению, ни штамп в паспорте, ни общий ребенок не укрепили их отношения. У Алеси характер был не сахар, а уж у Руслана… Семью сотрясали скандал за скандалом. Ко всему, в ней было тяжелое материальное положение. Руслан нигде официально не работал, да и не стремился трудоустраиваться. Так, промышлял неизвестно чем. Пока не попал в поле зрения правоохранительных органов. В 2015 году он был осужден по статье 371-1, часть 2 УК «Организация незаконной миграции…» и статье 205, часть 1 УК «Тайное похищение имущества (кража)». В 2017-м его снова осудили по статье 205, но уже по части 2 – «Кража, совершенная повторно». С 2018 года Алеся тоже начала чудить – бродяжничать, надолго исчезать. Понятно, что в такой семье до братиков-погодков, Артема и Ванечки, никому дела не было.

Еще в феврале 2015 года Ваня, имевший от роду всего несколько недель, был признан (по тем же причинам, что и его старший братик Артем) находящимся в социально опасном положении. Дальнейшая хронология жизни мальчиков не менее печальная.

В сентябре 2017 года их поставили на учет, как находящихся в СОП , в детском саду-яслях, который они посещали. С семьей братиков, в рамках индивидуального плана, плотно работала комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) райисполкома. В феврале 2018 года КДН вынесла родителям предупреждение об ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание малолетних сыновей. Но это не возымело действия, и уже через месяц, в марте, Артем и Ваня, согласно решению КДН, были признаны нуждающимся в государственной защите и отобраны у родителей. Сначала мальчиков поместили в детский социальный приют, а в последующем передали на воспитание в приемную семью.

Но и это не встряхнуло родителей. В 2019 году в суде Лидского района были рассмотрены гражданские дела по искам управления образования райисполкома о лишении родительских прав в интересах несовершеннолетних Артема Березина и Вани Куновского.

Отец – не отец?

В отношении Ванечки суд лишил родительских прав Алесю и Руслана Куновских еще в июне. А вот что касается его старшего брата Артема, который, согласно регистрации в загсе носил фамилию Березин (и, соответственно, считалось, что его отец – Сергей Березин), всё оказалось сложнее. Поэтому суд состоялся в сентябре.

Сергей к этому времени жил в Гродно, работал и встречался с девушкой, которая никогда не была замужем и не имела детей. Известие о предстоящем суде по лишению его родительских прав в отношении Артема было для него как снег на голову. Несколько лет назад, когда осадок в душе от предательства Алеси понемногу растворился, он стал забывать и о мальчике. Мужчина считал: если бывшая сожительница сказала, что сын не его – а ей это видней, – может, так и лучше. Особенно в свете его новых отношений с любимой девушкой. И чтобы окончательно отсечь от себя травмирующее прошлое, он решил официально внести полную ясность в отношении мальчика, который пять лет назад был записан на его фамилию.

Сергей Березин подал в суд встречный иск. В исковом заявлении он просил исключить сведения о его отцовстве в отношении Артема Березина. Но когда ознакомился с результатами заключения Государственного комитета судебных экспертиз, заявил об отказе от иска. ДНК-экспертиза стопроцентно подтвердила, что он биологический отец Артема.

Отразилось ли это на судьбе мальчика?

«Не вижу смысла бороться за сына…»

Суд, который состоялся в сентябре этого года, относительно матери Артема установил, что она уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей и маленького Вани, ранее привлекалась к разным видам уголовной ответственности, склонна к бродяжничеству, не осознает проблему алкогольной зависимости и не посещает врача-нарколога. И, самое главное, самоустранилась от воспитания Артема, абсолютно безразлична к его судьбе и здоровью. А как на это смотрит сама Алеся? Когда она давала объяснения, создалось впечатление, что ее больше угнетала не сложившаяся жизнь с нынешним мужем Русланом. «Всё вдруг полетело крахом, я сломалась», – сказала она. А по поводу Артема лишь уточнила: «Я и раньше лишалась родительских прав и понимаю, о чем идет речь. С такими претензиями в мой адрес у меня с самого начала не было шансов бороться за сына. Больше сказать мне нечего, поэтому иск я признаю».

«Дайте мне шанс!»

А что отец? Представитель органа опеки и попечительства была непреклонна: Сергея Березина тоже надо лишать родительских прав. Она обосновала это в своих объяснениях, из которых следовало, что ответчик состоит на учете у врача-нарколога, лишен родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери и сейчас, за уклонение от уплаты средств на ее содержание, отбывает наказание по статье 174, часть 3 в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Особо истец подчеркнула, что отец не принимал никаких мер по изменению ситуации, когда Артем (дважды) признавался находящимся в социально опасном положении, что он фактически с рождения мальчика демонстрировал к нему безразличие и даже не знал его внешне!

Но то, что пояснил суду ответчик, было несколько неожиданным. «Заявленные исковые требования я по существу признаю, – сказал Сергей. – Но если есть хоть какие-нибудь основания, прошу суд не лишать меня родительских прав! Теперь я точно знаю, что Артем мой сын, он еще маленький, и я надеюсь, что у меня есть шанс наладить с ним отношения. Я сейчас живу в Гродно, работаю водителем такси. У меня есть девушка, с которой мы собираемся узаконить отношения, она работает швеей. Она знает, что у меня есть сын, я ей все рассказал, и она также хочет наладить с ним отношения, а в последующем, когда мы создадим семью, воспитывать его вместе со мной. Я установил связи с приемной семьей, звоню туда, интересуюсь ребенком. К сожалению, я не могу сейчас уделять Артему личное время, так как отбываю уголовное наказание в виде ограничения свободы. Но скоро моя судимость будет погашена, и я очень надеюсь, что мы будем вместе с сыном. Да, я согласен, что совсем не уделял ему внимания в прошлые годы. Так сложилось, да и я был не готов взять на себя воспитание маленького ребенка. Но теперь, какое бы решение ни принял суд, я буду общаться с сыном при любых обстоятельствах. Я очень хочу его воспитывать сам».

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В соответствии со статьями 80 и 81 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, руководствуясь статьями 300-304, 306 и 310 Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь, суд Лидского района принял решение лишить Алесю Куновскую и Сергея Березина родительских прав в отношении несовершеннолетнего Артема Березина и передать ребенка в приемную семью.

В суде ответчики были проинформированы, что ситуация не является необратимой. Если они сумеют доказать, что смогут обеспечить ребенка всем необходимым для его роста, развития и образования, у них появится возможность восстановиться в родительских правах.

Использует ли эту возможность Сергей Березин?

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