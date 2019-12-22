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Теперь уже точно: Беларусь и Россия отменяют роуминг

23.12.2019 10:42 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.

Об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков 23 декабря, передает ТАСС.

Теперь финальную дорожную карту должна подписать Беларусь.

По словам Новикова, плату за входящие вызовы отменят в течение 6 месяцев после подписания документа (не позднее 20 сентября). «К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», - сказал он.

 
 
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Россия подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
 
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