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Теперь уже точно: Беларусь и Россия отменяют роуминг
23.12.2019 10:42 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
Об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков 23 декабря,
Теперь финальную дорожную карту должна подписать Беларусь.
По словам Новикова, плату за входящие вызовы отменят в течение 6 месяцев после подписания документа (не позднее 20 сентября). «К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», - сказал он.
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Россия подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве.
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