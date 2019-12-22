В Минске ищут пропавшую 15-летнюю школьницу

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Фрунзенского РУВД столицы разыскивают 15-летнюю школьницу, которая вчера вечером не вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Арина Микульчик 22 декабря, в минувшее воскресенье, ушла на улицу примерно в 16.00 и до сих пор не вернулась. Раньше из дома не уходила.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, волосы волнистые светло-русые длиной до плеч.

Была одета: зеленая куртка с капюшоном, джинсы темно-синие, кроссовки черные.

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 029 302-75-16, 8 017 207-67-67 или 102 (общий).