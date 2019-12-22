Пограничники со стрельбой задерживали двоих россиян, которые незаконно пытались попасть во Францию

Источник материала: Tut.by

В Свислочском районе пограничники при задержании двух россиян, которые пытались незаконно перейти границу и попасть в Польшу, применили оружие, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

Все произошло около заставы «Рыболы». Сработал один из сигнализационных комплексов, пограничники обнаружили следы на контрольно-следовой полосе, а вскоре нашли и нарушителей. При себе у 33- и 34-летних граждан России были смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со слов мужчин, они направлялись во Францию за лучшей жизнью, но шенгенских виз у них не было, поэтому они решили перейти границу в лесу.

Еще один россиянин был задержан около погранзаставы «Брузги». 38-летний мужчина также пытался попасть в Евросоюз. С собой у гражданина России было два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.



Фото: gpk.gov.by

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.