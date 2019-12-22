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В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница

23.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Брестской области перед Новым годом зацвела ветреница
В Брестской области из-за необычайно теплой погоды в декабре зацвела ветреница, сообщил заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик.

«В лесу в отдельных местах отмечали цветение ветреницы. Встречаются цветущие одуванчики, маргаритки. Многие травянистые растения и кустарники с набухшими почками — снежноягодник, бузина черная, форзиция. Вегетирует трава, например, чистотел, тысячелистник, яснотка», — рассказал Виктор Демянчик. Отдельные кустарники и вовсе не сбрасывали на зиму листву. Так, в Бресте до сих пор стоит зеленой свидина.

Обратили внимание ученые и на то, что в первый месяц зимы ожила почва. На поверхность выползают дождевые черви, хотя в эту пору года они должны быть в спячке. Оживились теплолюбивые клопы-солдатики, некоторые моллюски.

В Брестской области резко потеплело с 8 декабря. Среднесуточная температура превышала средние многолетние значения на 4-7 градусов, в отдельные дни местами и на 8-9 градусов (18, 21 и 22 декабря). Днем воздух прогревался до плюс 6-10. Такая погода соответствует первой декаде марта. Впрочем, для Бреста это не рекордно высокие температуры — в 1961, 1989, 2006 и 2015 годах в городе было до 14-15 тепла.

«За последние 20 лет теплее обычного на 2-6 градусов декабрь был в 13 случаях и лишь в четырех — холоднее, — отметила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромета» Светлана Жогальская. — За последние десять лет первый месяц зимы всегда был теплее обычного».

По предварительной информации, в Брестской области в ближайшее время похолодает. Ожидается, что с 27 декабря дневные температуры будут переходить от слабого минуса к плюсу, прогнозируются кратковременные осадки, в основном мокрый снег.

По информации БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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