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Минчанин продавал без документов красную икру и развозил ее на автомобиле Lexus
23.12.2019 18:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали мужчину, который продавал через соцсети красную икру и доставлял ее покупателям на автомобиле Lexus. Об этом
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска задержали 29-летнего безработного минчанина. Он перед Новым годом продавал в интернете красную икру без документов. Покупателям он предлагал бесплатную доставку.
Оперативники изъяли 2,5 килограмма красной икры на сумму больше 350 рублей. Мужчина продавал ее без государственной регистрации и специального разрешения.
За незаконную предпринимательскую деятельность минчанину грозит штраф (до ста базовых величин) — с конфискацией предметов административного правонарушения и дохода, или без конфискации.
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Мужчина перед Новым годом продавал в интернете красную икру без документов. Покупателям он предлагал бесплатную доставку.
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