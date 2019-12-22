Минчанин продавал без документов красную икру и развозил ее на автомобиле Lexus

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который продавал через соцсети красную икру и доставлял ее покупателям на автомобиле Lexus. Об этом сообщает столичная милиция.



Фото: милиция Минска

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска задержали 29-летнего безработного минчанина. Он перед Новым годом продавал в интернете красную икру без документов. Покупателям он предлагал бесплатную доставку.

Оперативники изъяли 2,5 килограмма красной икры на сумму больше 350 рублей. Мужчина продавал ее без государственной регистрации и специального разрешения.

За незаконную предпринимательскую деятельность минчанину грозит штраф (до ста базовых величин) — с конфискацией предметов административного правонарушения и дохода, или без конфискации.