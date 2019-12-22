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На открытие пришло более тысячи человек. На Фортах в Гродно открыли большую «Санту»

23.12.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Фортах вместо «Рублевского» открылся супермаркет «Санта». Площадь магазина осталась такой же — около 800 квадратных метров, а вот пространство полностью отремонтировали и переоборудовали. На открытие пришло более тысячи человек, которым раздавали бесплатное мороженое.


Планировку и интерьер магазина полностью изменили: установили новые витрины, оборудование, поставили гастрономические островки.

За полчаса до открытия у магазина собрались десятки покупателей. Чтобы избежать толкотни, в магазин пускали группами.




В самом магазине товаров стало больше — всего свыше 12 тысяч наименований. В магазине есть собственная пекарня, а также цех по изготовлению мясных полуфабрикатов.

Магазин «Санта» в «Фортах» работает с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают 8 касс.



Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тысяч человек.

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Теги: Гродно
 
 
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На Фортах вместо «Рублевского» открылся супермаркет «Санта». Площадь магазина осталась такой же - около 800 квадратных метров, а вот пространство полностью...
 
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