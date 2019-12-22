На открытие пришло более тысячи человек. На Фортах в Гродно открыли большую «Санту»

Источник материала: Tut.by

На Фортах вместо «Рублевского» открылся супермаркет «Санта». Площадь магазина осталась такой же — около 800 квадратных метров, а вот пространство полностью отремонтировали и переоборудовали. На открытие пришло более тысячи человек, которым раздавали бесплатное мороженое.





Планировку и интерьер магазина полностью изменили: установили новые витрины, оборудование, поставили гастрономические островки.

За полчаса до открытия у магазина собрались десятки покупателей. Чтобы избежать толкотни, в магазин пускали группами.













В самом магазине товаров стало больше — всего свыше 12 тысяч наименований. В магазине есть собственная пекарня, а также цех по изготовлению мясных полуфабрикатов.

Магазин «Санта» в «Фортах» работает с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают 8 касс.









Напомним, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тысяч человек.