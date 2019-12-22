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На открытие пришло более тысячи человек. На Фортах в Гродно открыли большую «Санту»
23.12.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Фортах вместо «Рублевского» открылся супермаркет «Санта». Площадь магазина осталась такой же — около 800 квадратных метров, а вот пространство полностью отремонтировали и переоборудовали. На открытие пришло более тысячи человек, которым раздавали бесплатное мороженое.
Планировку и интерьер магазина полностью изменили: установили новые витрины, оборудование, поставили гастрономические островки.
За полчаса до открытия у магазина собрались десятки покупателей. Чтобы избежать толкотни, в магазин пускали группами.
В самом магазине товаров стало больше — всего свыше 12 тысяч наименований. В магазине есть собственная пекарня, а также цех по изготовлению мясных полуфабрикатов.
Магазин «Санта» в «Фортах» работает с 8 до 23 часов. Покупателей обслуживают 8 касс.
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На Фортах вместо «Рублевского» открылся супермаркет «Санта». Площадь магазина осталась такой же - около 800 квадратных метров, а вот пространство полностью...
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