Честный обзор: как правильно выбрать икру к новогоднему столу в обычном белорусском супермаркете

Источник материала: Tut.by

Представить новогодний стол без красной икры сложно. Некоторые прямо в канун праздника идут в магазин и по привычке покупают икру в зеленой банке. Правда, сейчас у многих производителей похожие зеленые упаковки, а вот содержимое отличается. Мы провели абсолютно честный обзор пяти видов икры, которые можно купить в супермаркете. К анализу подключили шеф-повара нового минского рыбного необистро «Umami» Евгения Бутько. Он разбирается в икре и так же, как и мы, беспристрастно подошел к вопросу.

В магазине мы купили пять банок икры: четыре жестяные и одну стеклянную. Евгений уверен, что покупая товар в прозрачной стеклянной таре, всегда можешь понять, как много в банке икры и икорного сока, за который совсем не хочется переплачивать.



Шеф-повар нового минского рыбного необистро «Umami» Евгения Бутько

Итак, на нашем столе пять банок:

икра зернистая лососевая «Рыбпромпродукт», 120 грамм за 14,39 рублей

икра лососевая зернистая «Дальневосточная», 140 грамм за 10,99 рублей

икра лососевая зернистая «Чингай», 130 грамм за 11,99 рублей

икра отборная лососевая зернистая «Охотоморье», 130 грамм за 29,99 рублей

икра лососевая зернистая «Корсаков 1853», 100 грамм за 27, 79 рублей

Икра зернистая лососевая «Рыбпромпродукт»

Евгений трясет банку у уха и говорит, что здесь много икорного сока, а это не очень хорошо и значит, что покупатель переплачивает за товар. Также это указывает на то, что перед консервацией ее замораживали. А значит качество хуже, чем у охлажденной икры.





Стоит такая баночка 14,39 рублей. Судя по составу, в банке есть икра нерки, горбуши и кеты. Это все виды лососевых рыб. У нас икра первого сорта — это хорошо, продукция второго сорта намного хуже по качеству.

В составе помимо икры и соли есть два допустимых консерванта — Е200 (сорбиновая кислота) и Е211 (бензоат натрия). Законсервировали икру в России в поселке Курилово в одном из административных округов Москвы. В составе не указано процентное соотношение соли, ее должно быть не более 6%, лучше всего — до 3%.





Открываем жестяную банку и сразу обращаем внимание на то, что икра плавает в соке.

— Икра должна быть цельная — у нас же цельные икринки вперемежку с «кашей». Это подтверждает, что икру сделали из замороженного сырья, она где-то была передавлена до того, как ее законсервировали в банку. Сами подумайте, вы покупаете 120 грамм икры, а у вас много икорного сока, пить его не станешь, на бутерброды тоже не намажешь, — рассуждает Евгений.

Переходим к дегустации. Шеф-повар пробует и выдает:

— Икринки во рту лопаются нормально, к зубам не липнут. Она умеренно соленая.





Проводим химический тест: наливаем в стакан горячей воды и бросаем туда икринки. На ложке остается белая пленка, а в стакане сворачивается белок. Это хорошо и значит, что икра настоящая. Икринки не обесцвечиваются, что еще раз подтверждает: они натуральные.

Икра лососевая зернистая «Дальневосточная»

Эта икра того же производителя, что и первая банка. Тот же состав. Она тоже приготовлена из мороженого сырья. Только название другое — «Дальневосточная». И цена ниже — 140 грамм за 10,99 рублей.

Евгений трясет банку и снова резюмирует: и здесь много икорного сока. Открываем и видим, что чисто визуально икра выглядит чуть хуже, чем предыдущая.

— Большинство икринок побиты, какое-то месиво… Сразу видно, что ее приготовили из замороженного сырья. Смотрите, рыбу выловили, ее потрошат, и икру сразу засаливают — это самый лучший вариант. А здесь икру на корабле, возможно, заморозили, затем куда-то привезли, разморозили и засолили. То есть она прошла несколько степеней обработки.





Пробуем икру, по вкусу похожа на предыдущая, но икринки прилипают к зубам.

— Каждый сам решает, что ему вкусно. На мой взгляд, после дегустации первого варианта икры и второго осталось неприятное послевкусие, ярко выраженный привкус сушеной рыбы.

Проводим химический тест с горячей водой: белок тоже сворачивается, а значит икра настоящая, в этом смысле все в порядке.

Икра лососевая зернистая «Чингай»

Эта икра тоже в зеленой банке, но ее произвели в Беларуси: в Бресте на заводе «Санта Бремор». За баночку в 130 грамм пришлось отдать 11,99 рублей. Состав продукта такой: икра горбуши, соль, масло растительное и те же допустимые консерванты: Е200, Е211. В составе икра одной рыбы — горбуши, производители чаще всего используют именно эту икру.





Евгений трясет баночку возле уха и приходит к выводу, что в ней мало икорного сока, что хорошо. Открываем банку — визуально икра тоже выглядит частично побитой, но сока, действительно, меньше, чем в предыдущих примерах.





— Вот эта икра по вкусу приятнее, мягче, здесь для меня нет такого ярко выраженного рыбного вкуса. Но к зубам она чуть-чуть прилипает. В идеале — этого не должно быть.





Проводим опыт с горячей водой: белок сворачивается — икра настоящая.

Икра отборная лососевая зернистая «Охотоморье»

В нашей сегодняшней дегустации это самая дорогая икра. 130 грамм стоят 29,99 рублей. Состав: икра кеты, соль, масло растительное, консерванты Е200 и Е211. Произвели икру в Сахалинской области России. В составе написано, что это охлажденный продукт, а не замороженный, а он по качеству, предполагается, лучше.





В банке практически нет икорного сока, икринки целые, продукт плотный, густой. Визуально все выглядит очень хорошо.





— По консистенции она хорошая, запах тоже нормальный. Икринки немножко примяты, но это нестрашно. На вкус она более сливочная, по соли тоже все оптимально.





Проводим химический тест и видим, как в стакане с горячей водой сворачивается белок. При этом икра с ложки практически не соскальзывает в стакан — настолько плотная консистенция.





Икра лососевая зернистая «Корсаков 1853»

Эта икра в стеклянной банке и, даже не открывая ее, заметно, что икорного сока здесь мало. 100 грамм стоят 27,79 рублей. Состав: икра, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное, консервант бензоат натрия, сорбиновая кислота. На банке не написано, икру какой именно рыбы используют.





— По запаху и вкусу, если честно, похожа на первые два варианта — более рыбный привкус.





Проводим химический опыт и приходим к выводу, что икра настоящая. Она также плохо соскальзывает с ложки, а это говорит о хорошей плотной консистенции.

Рейтинг

Оценив пять вариантов икры, мы пришли к такому топу:

1. Белорусская икра лососевая зернистая «Чингай», 130 грамм за 11,99 рублей (самое лучшее соотношение цены и качества из представленных вариантов)

2. Икра отборная лососевая зернистая «Охотоморье», 130 грамм за 29,99 рублей (Качество хорошее, но завышенная цена)

3. Икра лососевая зернистая «Корсаков 1853», 100 грамм за 27, 79 рублей

4−5. Икра зернистая лососевая «Рыбпромпродукт» (120 грамм за 14,39 рублей) и (икра лососевая зернистая «Дальневосточная» (140 грамм за 10,99 рублей)





Выводы

Выбирая икру в магазине, важно обратить внимание на банку: в стеклянной вы увидите, как много в ней икорного сока, какая у икры текстура. Жестяную банку нужно потрясти около уха: если ничто не бултыхается, то можно брать — и это значит, что сока мало. Икра не должна сползать по стенкам банки и хорошо, когда она плохо соскальзывает с ложки.

У хорошей икры нерезкий умеренный запах, такой же и вкус. В икринке должно быть оранжевое пятнышко зародыша — оно более яркое, чем сама икринка. Хорошая икра не прилипает к зубам.