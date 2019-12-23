Посмотрите, какими были старые добрые новогодние открытки - в Беларуси, СССР и за границей

Источник материала: Tut.by

Среди открыток самая популярная тема — новогодняя. У минского коллекционера и краеведа Геннадия Сухоцкого около 2 тысяч новогодних открыток из разных стран. Есть чистые не подписанные, а есть с пожеланиями, многие из них он купил в минском клубе коллекционеров, некоторые получил по обмену от других коллекционеров со всего мира.



Геннадий Сухоцкий, коллекционер и минский краевед

Открытки для Геннадия многие вещи и краеведческие материалы, а интерес к открыткам появился еще в юности.

В минской школе № 128 все три первых класса Геннадий сидел за одной партой с девочкой, и когда она уходила в другую школу — подарила ему набор открыток.

— Эту девочку с тех пор я не видел, но до сих пор помню, что ее зовут Тамара Юрчук. И я этот набор открыток очень долго хранил. Сейчас, к сожалению, не знаю, где он, но с тех пор я и стал неравнодушен к открыткам.

Почему во всем мире ценятся белорусские ретро-открытки, как на советских карточках показывали счастливого человека и чем примечательны открытки с Запада? С помощью Геннадия Сухоцкого мы собрали примеры разных новогодних открыток прошлого.

Белорусские открытки ценны работами наших художников

Старые белорусские открытки примечательны тем, что их рисовали белорусские художники, заметно влияние национальной художественной школы. Сейчас такие открытки, с душой и белорусским колоритом, в отделениях почты найти сложно — все больше открыток с созданными на компьютере изображениями, многие закупаются в России. А у иностранных коллекционеров ценится именно белорусская открытка: с интересным авторским изображением, подписью на родном языке. Открытка прошлых лет на аукционе может стоить и 20 долларов, все зависит от того, в каком она состоянии и насколько редкая.

Эту открытку нарисовал белорусский художник В. Зеленов, напечатана она тиражом 35 тысяч экземпляров в 1961 году. На обороте подпись: 17 ноября 1961 года в город Слуцк на память Гале Демидовой ее отправила Рита Дубовик. Она сопроводила свое послание такими словами: «Галя — роза, Галя — цвет, Галя — одуванчик, Галя, я тебя люблю, хоть я и не мальчик».





А эта открытка 1965 года, тираж более 533 тысяч экземпляров, цена 2 копейки. Художник В. Волков.





Автор этой открытки 1965 года — художник Ю. Кухарев, тираж 660 тысяч экземпляров. Ею с наступающим 1969 годом семья минчан с улицы Мясникова поздравила семью, живущую по улице Волгоградской.





Открытка 1970 года, художник Л. Замах, тираж 238 тысяч экземпляров.





Открытка 1971 года, тираж 328 тысяч экземпляров, художник Г. Акатов.





Открытка 1972 года, художник П. К. Орлов, тираж 200 тысяч экземпляров, цена — 3 копейки.





Это 1973 год, художник В.Я. Данчук, тираж 250 тысяч экземпляров. Этой открыткой с Новым годом Мария поздравляла Антонину Федоровну и желала ей здоровья и хорошей жизни в новом году.





Открытка 1973 года, художник П. К. Орлов, тираж 250 тысяч экземпляров.





Открытка 1985 года, художник И.Б.Нечай, тираж 98 тысяч экземпляров.





1992 год, автор С. Пчелинцева.





Советские открытки показывали счастливого человека

В СССР открытки издавались миллионными тиражами. Их главные персонажи — советские счастливые люди со светлыми лицами.

Вот, например, открытка 1953 года художника Евгений Гундобин. Тираж 15 млн экземпляров. На обороте надпись: с Новым годом папа и мама поздравляют дорогую дочурку Наташеньку.





Открытка 1955 года, художница Нина Ватолина, тираж 3 млн экземпляров, цена 20 копеек. Судя по надписи на обороте, открытку из Минска отправили в Несвиж, несмотря на год издания, ею поздравляли с наступающим 1971 годом,





Особое место среди открыток в советское время занимают украинские. Вот открытка 1957 года, ее тираж 100 тысяч экземпляров. Автор — художница Нина Божко. Этой открыткой бывший студент, ставший инженером, поздравлял своего преподавателя в Киеве.





Еще одна украинская открытка того же 1957 года, художник Виктор Яланский, тираж 150 тысяч экземпляров, цена 20 копеек.





Открытка 1958 года, художник Евгений Гундобин. Цена 40 копеек. Открытку отправили из Львова в Минск.





Открытка 1958 года, тираж 200 тысяч экземпляров, напечатана в Таллине. На обратной стороне открытки подпись: «Мои дорогие Галя, Коля, Алик! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам счастья и здоровья. Целую крепко, Ольга».





Украинская открытка 1958 года, тираж 1 млн 170 тысяч экземпляров, цена 20 копеек. Эту открытку из Запорожья 25 декабря 1958 года отправили в Краснодар, и судя по почтовому штемпелю, там она была уже 27 декабря.





Открытка 1958 года, художник Михаил Юдин, тираж 3 млн экземпляров.





Открытка 1959 года. Художник Евгений Соловьев. Тираж 500 тысяч экземпляров. Цена 20 копеек.





Еще одна открытка Евгения Соловьева 1963 года.





Какими были открытки за границей

В коллекции Геннадия много зарубежных новогодних открыток. Например, вот это польская открытка 1981 года авторства Антония Унеховского.





Еще одна польская открытка — 1979 года, на ней работа Софии Струженьской — вигилия Рождества Христова (Сочельник).





Это открытка 1987 года из Чехии, автор иллюстрации американский художник Норман Роквелл.





Такие открытки в 1993 году выпускали уже в независимой Эстонии, их автор Марет Пыльдре.





А это винтажная немецкая открытка примерно 1950 года.





Художница Вера Гергелова нарисовала вот такую новогоднюю картинку в Братиславе. Открытку напечатали примерно в 1956 году.





Это открытка, несмотря на русский язык, из ГДР, примерно 60-х годов. На обороте написано: «Дорогая, с Новым годом, новым счастьем, новыми успехами в работе и твоей жизни. Желаем в новом году много радости и веселья, и основное — здоровья. Жизнь наша идет своим чередом, нового нет. Как ты живешь? Что у тебя нового — пиши».





Это открытка из Будапешта 1984 года, ее автор Тибор Дьенци.





А эта — из Чехословакии 1948 года. Представьте, ее напечатали более 70 лет назад!



