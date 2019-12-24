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Венедиктов преподнес Лукашенко шахматы за 7 тысяч евро, а в подарок получил корзину продуктов
24.12.2019 23:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подарил Алексею Венедиктову корзину белорусских продуктов. Об этом главный редактор «Эха Москвы»
— Вместо того чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от президента с Комаровского рынка, видимо, тоже, — рассказал Венедиктов.
В корзине традиционно белорусское сало, белорусские колбасы и сыры. А еще в подарок Венедиктов получил плетеную бутыль — такую же, как
Как
— Это действительно делается в Минске, и у меня стоят такие же шахматы дома. Поэтому я знаю качество этого продукта, — подтвердил Венедиктов.
Как сообщается
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Венедиктов подарил Лукашенко набор шахмат за 7 тысяч евро. Это новинка, в продаже таких шахмат пока нет.
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