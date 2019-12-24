Венедиктов преподнес Лукашенко шахматы за 7 тысяч евро, а в подарок получил корзину продуктов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подарил Алексею Венедиктову корзину белорусских продуктов. Об этом главный редактор «Эха Москвы» рассказал белорусским журналистам.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вместо того чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от президента с Комаровского рынка, видимо, тоже, — рассказал Венедиктов.



Фото: СТВ

В корзине традиционно белорусское сало, белорусские колбасы и сыры. А еще в подарок Венедиктов получил плетеную бутыль — такую же, как получил в подарок президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой в Сочи.

Как стало известно накануне , Алексей Венедиктов привез белорусскому президенту шахматы. К слову, сделанные в Беларуси.



Фото: golovko.by

— Это действительно делается в Минске, и у меня стоят такие же шахматы дома. Поэтому я знаю качество этого продукта, — подтвердил Венедиктов.

Как сообщается на сайте мастера Александра Головко, изготовлены фигурки из фарфора, золота и платины. Доска — из карельской березы. Стоит набор почти 7 тысяч евро. Это новинка, в продаже таких шахмат пока нет.