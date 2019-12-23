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В Оршанском районе в лесу нашли останки женщины. СК устанавливает ее личность
24.12.2019 21:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе в лесу нашли останки женщины. Следственный комитет устанавливает ее личность,
В сентябре 2018 года в лесополосе возле дороги М8 около деревень Шатравино и Ставры обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия нашли заколку для волос в форме краба, зажигалку и вязаный предмет одежды красного цвета.
Эксперты установили, что останки принадлежат женщине 25−45 лет. Ее рост мог быть 160−165 см. Давность захоронения на момент обнаружения — 5−15 лет.
Во время экспертиз создали примерный портрет женщины.
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В сентябре 2018 года в лесополосе возле дороги М8 около деревень Шатравино и Ставры обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия нашли заколку для...
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