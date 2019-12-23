В Оршанском районе в лесу нашли останки женщины. СК устанавливает ее личность

Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе в лесу нашли останки женщины. Следственный комитет устанавливает ее личность, сообщает ведомство.





В сентябре 2018 года в лесополосе возле дороги М8 около деревень Шатравино и Ставры обнаружили останки неизвестной женщины. На месте происшествия нашли заколку для волос в форме краба, зажигалку и вязаный предмет одежды красного цвета.

Эксперты установили, что останки принадлежат женщине 25−45 лет. Ее рост мог быть 160−165 см. Давность захоронения на момент обнаружения — 5−15 лет.

Во время экспертиз создали примерный портрет женщины.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, сообщить по телефонам: 8 0216 28-26-60 или 8 033 399-80-44 (круглосуточно).