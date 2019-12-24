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В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник

25.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник

В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник

Новый год — прекрасное время делать добрые дела, исполнять желания, дарить друг другу радость и подарки. Особым вниманием и заботой в эти предпраздничные дни хочется окружить людей с ограниченными возможностями. Недавно в отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения на новогодний праздник большой и дружной компанией собрались те, кто посещает отделение, а также члены районных организаций Белорусского товарищества инвалидов по зрению и Белорусского общества инвалидов. Собрались, чтобы вместе искренне порадоваться новогодним сюрпризам, поучаствовать в конкурсах, исполнить любимые песни, закружиться в хороводе вокруг елки.


В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник
В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник
В отделении дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста и сопровождаемого проживания Глусского районного центра социального обслуживания населения прошел новогодний праздник

На празднике сложно было усидеть на месте и не пуститься в пляс вместе с озорной Свинкой, пригласившей всех на танцевальный флешмоб. С радостью встречали дети и взрослые и хозяйку 2020 года — Мышь, а также главных героев зимнего праздника — Деда Мороза и Снегурочку. Веселье, несмолкаемый смех, подарки, теплые слова поздравлений, конкурсы и хороводы вместе с ведущей праздника и сказочными персонажами (их роли исполняли специалисты отделения), а в завершении зажигательная «крыскотека» на танцполе — всё это подарило собравшимся отличное настроение и веру в то, что всё то, что мешало в жизни и омрачало ее, обязательно останется в уходящем году. И пусть именно так и будет!

А. АВТУХОВА

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Новый год — прекрасное время делать добрые дела, исполнять желания, дарить друг другу радость и подарки. Особым вниманием и заботой в эти предпраздничные дни...
 
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