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Витебские десантники 28 декабря приглашают на юбилей части. Будут шоу и каша

26.12.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада 28 декабря отметит 75-летие со дня образования. Витеблян и гостей города приглашают в часть на проспекте Фрунзе, 41б на праздник, сообщают «Витьбичи».

В программе — выставка вооружения и техники, показательные выступления. Гостей угостят горячим чаем и настоящей «десантной» кашей.

Начало праздника — в 9.00.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 306-24-66.

 
 
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