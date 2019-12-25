Витебские десантники 28 декабря приглашают на юбилей части. Будут шоу и каша

Источник материала: Tut.by

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада 28 декабря отметит 75-летие со дня образования. Витеблян и гостей города приглашают в часть на проспекте Фрунзе, 41б на праздник, сообщают «Витьбичи».

В программе — выставка вооружения и техники, показательные выступления. Гостей угостят горячим чаем и настоящей «десантной» кашей.

Начало праздника — в 9.00.

Дополнительная информация — по телефону: +375 33 306-24-66.