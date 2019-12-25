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Витебские десантники 28 декабря приглашают на юбилей части. Будут шоу и каша
26.12.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада 28 декабря отметит 75-летие со дня образования. Витеблян и гостей города приглашают в часть на проспекте Фрунзе, 41б на праздник,
В программе — выставка вооружения и техники, показательные выступления. Гостей угостят горячим чаем и настоящей «десантной» кашей.
Начало праздника — в 9.00.
Дополнительная информация — по телефону: +375 33 306-24-66.
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Начало праздника - в 9 часов утра в субботу.
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