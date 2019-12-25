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Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

26.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Почетная гостья поблагодарила работников библиотеки за поддержку и активную гражданскую позицию во время избирательной кампании в парламент, высказала мнение о значимости библиотеки в жизни региона и области в целом как социокультурного центра, поздравила присутствующих с юбилеем учреждения и пожелала процветания.

Также Лилия Станиславовна вручила Почетные грамоты Белорусского союза женщин трем сотрудникам библиотеки – за личный вклад в развитие женского движения и активное участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семьи и детей.

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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