Депутат Лилия Ананич встретилась с коллективом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева

Источник материала: Единство

Почетная гостья поблагодарила работников библиотеки за поддержку и активную гражданскую позицию во время избирательной кампании в парламент, высказала мнение о значимости библиотеки в жизни региона и области в целом как социокультурного центра, поздравила присутствующих с юбилеем учреждения и пожелала процветания.

Также Лилия Станиславовна вручила Почетные грамоты Белорусского союза женщин трем сотрудникам библиотеки – за личный вклад в развитие женского движения и активное участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семьи и детей.













































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