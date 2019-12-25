Новогодний утренник для детей-инвалидов пройдёт в Пинском городском Доме культуры 3 января



3 января в 11.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) для детей-инвалидов пройдет новогодний утренник.

Организатор мероприятия Пинский горисполком приглашает на праздник, где детей ждут сказочное представление и подарки от Деда Мороза.

За справками обращайтесь по адресу: ул. Куликова, 29, каб. № 3 (управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома), тел. 31-61-15, 32-24-35.