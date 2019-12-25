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Новогодний утренник для детей-инвалидов пройдёт в Пинском городском Доме культуры 3 января
26.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Организатор мероприятия Пинский горисполком приглашает на праздник, где детей ждут сказочное представление и подарки от Деда Мороза.
За справками обращайтесь по адресу: ул. Куликова, 29, каб. № 3 (управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома), тел. 31-61-15, 32-24-35.
По информации
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> 3 января в 11.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) для детей-инвалидов пройдет новогодний утренник. Организатор мероприятия Пинский горисполком...
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