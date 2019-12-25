ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодний утренник для детей-инвалидов пройдёт в Пинском городском Доме культуры 3 января

26.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Новогодний утренник для детей-инвалидов пройдёт в Пинском городском Доме культуры 3 января
3 января в 11.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) для детей-инвалидов пройдет новогодний утренник.

Организатор мероприятия Пинский горисполком приглашает на праздник, где детей ждут сказочное представление и подарки от Деда Мороза.

За справками обращайтесь по адресу: ул. Куликова, 29, каб. № 3 (управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома), тел. 31-61-15, 32-24-35.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 3 января в 11.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) для детей-инвалидов пройдет новогодний утренник. Организатор мероприятия Пинский горисполком...
 
Новости дня
Новости общества
 
Предпринимательница из Минска задолжала знакомым 150 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика