ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предпринимательница из Минска задолжала знакомым 150 тысяч долларов

26.12.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала ранее не судимую 43-летнюю предпринимательницу, которая брала деньги взаймы якобы на развитие бизнеса — но так и не вернула. На нее имеется 15 заявлений, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По версии следствия, на протяжении трех лет женщина, являясь ИП по продаже детской одежды, брала взаймы у знакомых и наглядно знакомых людей крупные суммы — якобы на расширение бизнеса.

При этом 43-летняя фигурантка писала расписки, что в течение года вернет вдвое больше. Но обещания не исполняла. Имеется уже полтора десятка заявлений на общую сумму 150 тысяч долларов.

Женщину подозревают в мошенничестве, материалы проверки уже переданы в Следственный комитет.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Всех, кто пострадал от действий Ю. А. Горенской, просят обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я. Коласа, 3) или по телефонам: 8(017)292−02−02, 8(017)239−67−89, 8(033)107−69−57, 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У правоохранителей есть подозрение, что обманутых может быть больше.
 
Новости дня
Новости общества
 
Титановый Юра. Парень, которому давали только 2% шансов, заново учится жить после падения со скейта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика