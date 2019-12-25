Предпринимательница из Минска задолжала знакомым 150 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала ранее не судимую 43-летнюю предпринимательницу, которая брала деньги взаймы якобы на развитие бизнеса — но так и не вернула. На нее имеется 15 заявлений, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

По версии следствия, на протяжении трех лет женщина, являясь ИП по продаже детской одежды, брала взаймы у знакомых и наглядно знакомых людей крупные суммы — якобы на расширение бизнеса.

При этом 43-летняя фигурантка писала расписки, что в течение года вернет вдвое больше. Но обещания не исполняла. Имеется уже полтора десятка заявлений на общую сумму 150 тысяч долларов.

Женщину подозревают в мошенничестве, материалы проверки уже переданы в Следственный комитет.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Всех, кто пострадал от действий Ю. А. Горенской, просят обращаться в Советское РУВД Минска (пер. Я. Коласа, 3) или по телефонам: 8(017)292−02−02, 8(017)239−67−89, 8(033)107−69−57, 102.