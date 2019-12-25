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Жительница Лиды, решив заработать на «фондовой бирже», перевела неизвестному почти 6 тысяч долларов

26.12.2019 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Лиды, желая заработать на фондовых рынках, перевела неизвестному почти 6 тысяч долларов, после чего «брокер» перестал выходить на связь, сообщает милиция Гродненщины.


Фото: Reuters

41-летняя жительница Лиды нашла в интернете сайт, который предлагал торговать своими активами на разных рынках. Надо было только внести «брокеру» некоторую сумму.

Женщина связалась с консультантом, который убедил ее, что деньги вложить можно без рисков. В итоге с августа по октябрь лидчанка перевела неизвестному 5746 долларов США. После этого «брокер» перестал выходить на связь.

Потерпевшая обратилась за помощью в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
 
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Жительница Лиды, желая заработать на фондовых рынках, перевела неизвестному почти 6 тысяч долларов, после чего «брокер» перестал выходить на связь.
 
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