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в Мяделе пошел снег

26.12.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Декабрь все же решил напомнить, что он зимний месяц: в Мяделе сегодня пошел снег. Видео прямо скажем редкого для нынешнего декабря погодного явления прислали наши читатели.

Фотографиями заснеженной Мядельщины очевидцы делятся и в соцсетях.


Фото: Александр Юхнович, «ВКонтакте»

К слову, на 27 декабря Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Местами по республике обещают мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедицу.

 
 
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Фотографиями заснеженной Мядельщины очевидцы делятся и в соцсетях.
 
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