в Мяделе пошел снег

Источник материала: Tut.by

Декабрь все же решил напомнить, что он зимний месяц: в Мяделе сегодня пошел снег. Видео прямо скажем редкого для нынешнего декабря погодного явления прислали наши читатели.

Фотографиями заснеженной Мядельщины очевидцы делятся и в соцсетях.



Фото: Александр Юхнович, «ВКонтакте»

К слову, на 27 декабря Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Местами по республике обещают мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедицу.