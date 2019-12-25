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в Мяделе пошел снег
26.12.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Декабрь все же решил напомнить, что он зимний месяц: в Мяделе сегодня пошел снег. Видео прямо скажем редкого для нынешнего декабря погодного явления прислали наши читатели.
Фотографиями заснеженной Мядельщины очевидцы делятся и в соцсетях.
К слову, на 27 декабря Белгидромет
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Фотографиями заснеженной Мядельщины очевидцы делятся и в соцсетях.
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