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Желе из игристого и шуба-чизкейк. Сделали фьюжн-версию традиционных новогодних блюд

26.12.2019 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Селедка под шубой и оливье — два главных блюда Нового года. Их вкус и рецепт даже во сне легко опишет каждый взрослый белорус. Накануне долгих праздников TUT.BY и фуд-блогер Александра Виторская решили чуть-чуть изменить традиции и приготовить привычные блюда по новым рецептам. О том, что у нас получилось, читайте, а точнее смотрите, в материале TUT.BY. Поднимем же бокал шампанского за то, чтобы все у нас получилось. Стоп! Тост отменяется, Саша предлагает сделать из шампанского желе.

Шуба-чизкейк


Александра Виторская

Состав нашей фьюжн-шубы почти ничем не отличается от советской. Для салата нам нужны: 1 морковка, 1 картошка, 1 лук, 400 грамм вареной свеклы, 100 грамм селедки, майонез и квадратная буханка «Бородинского» минимум 5 на 5 сантиметров.


Две столовые ложки желатина заливаем 100 миллилитрами холодной воды — и оставляем немного постоять. Затем варим очищенную морковку и картошку — и пока все это кипит и бурлит, кубиками нарезаем лук и селедку.


— Из хлеба кондитерским кольцом делаем основу для салата, — переходит к следующему этапу Александра. — Наверх выкладываем слой из селедки. Затем — лук. Только ничего не утрамбовывайте — это важно.


Следующие два слоя — картошка и морковь.

Дальше самое время разобраться с желатином. Для начала мы его подогреваем, при этом следим, чтобы он не закипел и не пригорел. Когда все получилось, беремся за блендер. «Взбиваем» в нем свеклу, 3 столовые ложки майонеза и разогретый желатин. Можно добавить еще соль по вкусу.


— В конце заливаем свекольную массу в кондитерские кольца, где слоями выложены селедка, лук, картофель и морковь. Она и скрепит наш салат, — рассказывает Саша.


— Чтобы шуба лучше пропиталась, аккуратно подвигайте внутри ножом. Затем все это на ночь прячем в холодильник — и ждем.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кстати, если в доме нет кондитерских колец, можно исключить из рецепта хлеб, а остальные ингредиенты выкладывать в разъемную форму для торта.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Оливье с яйцом пашот


Оливье, говорит Александра, не настолько подходит для экспериментов, как шуба, поэтому тут особый фьюжн придумать сложно. Но в традиционном рецепте кое-что изменить попробуем. Из ингредиентов нам понадобятся: 1 охлажденная куриная грудка, 2 картошки, 2 морковки, 2 соленых огурца, 1 чайная ложна горчицы, 1 банка горошка, 200 мл подсолнечного масла и яйца.


Пока варится картофель и морковь, разбираемся с курицей. Разогреваем духовку на 180 градусов. Заворачиваем грудку в фольгу и отправляем ее на полчаса в духовку.

— Майонез будем делать сами, — говорит Саша. — Взбиваем яйцо. Затем, не выключая блендер, тонкой струйкой добавляем сюда же подсолнечное масло. Кладем чайную ложку горчицы, немного сока лимона, солим и перчим по вкусу.


Готовые овощи, курицу и соленые огурцы порежем кубиками. Добавим горошек и перемешаем.


— Дальше готовим яйцо пашот, — описывает процесс фуд-блогер. — Когда вода закипит, чтобы не было активных пузырей, делаем огонь поменьше. Ложкой «закручиваем» воду к центру, вбиваем туда яйцо и варим три минуты.


Выкладываем все на тарелку. Сверху кладем майонез и яйцо пашот. Блюдо готово.


Желе из шампанского и мандаринов

Самое необычное из всех наших блюд — желе из шампанского. Из ингредиентов нам понадобятся: 200 мл игристого, 6 мандаринов, цедра лимона и апельсина.


— 3 столовые ложки желатина заливаем 100 миллилитрами холодной воды, — рассказывает Александра. — И пока все это немного постоит, чистим мандарины.
Не только от кожуры, но и достаем мякоть из каждой дольки. Затем раскладываем все по формам.


— Подогреваем желатин, опять же следим, чтобы он не пригорел и не закипел. Добавляем цедру лимона и апельсина. Желатин будет разогреваться, и цедра начнет отдавать свой аромат, — останавливается на деталях Александра. — Когда разогретую массу снимаем с плиты, добавляем туда 200 миллилитров игристого. Размешиваем, разливаем в формы с мандаринами и на ночь ставим в холодильник.


Кстати, чтобы потом желе аккуратно достать из тарелки, форму нужно немного подержать в горячей воде.


Все это получилось не только оригинально и красиво, но и вкусно. Мы проверяли:)


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Приятного аппетита и с наступающими праздниками!

 
 
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Селедка под шубой и оливье - два главных блюда Нового года. Их вкус и рецепт даже во сне легко опишет каждый взрослый белорус. Накануне долгих праздников TUT.BY и...
 
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