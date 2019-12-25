«Люди с подходом не согласны» Жители Новополоцка выступают против стройки магазина известной сети

Источник материала: Tut.by

Во дворе многоэтажек на улице Молодежной в Новополоцке (8-й микрорайон города) хотят построить очередной магазин — на этот раз торговой сети «Санта». Но местные жители против этой идеи. «На этом единственном свободном кусочке земли мы хотели бы сделать спортплощадку для наших детей или небольшой сквер», — написали горожане в редакцию TUT.BY.



Фото предоставлено читателями

Жители домов №№ 174, 174 корпус 2, 180 корпус 2, 184, 186 корпус 1, 188 корпуса 2 и 3 создали чат "Жители против маг Санта" в вайбере. В нем почти 150 человек. Один из них написал обращение в редакцию.

«На улице Молодежной, 184 хотят построить магазин в центре площадки, а вокруг стоят 7 домов. Застройка наших дворов и так очень плотная и неудобная. В добавок дороги во двор узкие, и дополнительное движение машин к магазину усугубит ситуацию. Разве не для удобства людей должны проектировать дворы и инфраструктуру?» — задают вопрос новополочане.

Жители недоумевают, зачем в их микрорайоне еще один супермаркет: «Почему строится еще один магазин, когда рядом их уже достаточно много („Ганна“, „Веста“, „Дионис“, ТЦ „Глобус“)? Плюс тут же находятся продовольственные ларьки».

У горожан — свое видение, что нужно построить на этом участке: «На этом единственном свободном кусочке земли мы хотели бы сделать спортплощадку для наших детей или небольшой сквер, где можно было бы посидеть на лавочке в красивой и спокойной обстановке.



План предоставлен читателями

Беспокоит новополочан и экология: «У нас и так рядом будут скоро вырубать часть зеленой зоны под застройку нового района. А со строительством магазина сделают дополнительную парковку на месте, где трава росла. Дышать скоро нечем будет! А еще совсем рядом с домом будет рампа, где будут разгружаться фуры с продуктами утром и вечером».

Заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Альберт Шакель сообщил телеканалу «Вектор ТВ»: «Этот объект предусмотрен генпланом. У бюджета, естественно, или у государственных предприятий средств на строительство нет. Поэтому, когда находится инвестор, он строит, но должен строить только то, что предусмотрено. Сегодня это — инвест-договор с фирмой «Санта Бремор».

Жители микрорайона на этот довод чиновника парируют в своем письме: «Почему генплан не отвечает интересам проживающих здесь людей? Вопрос: для кого все это делается? Складывается впечатление, что строят только для того, чтобы что-то построить, а люди и их интересы — на втором месте. Но жители с таким подходом не согласны. Нас не удовлетворяет такой ответ местной власти».

В торговой сети «Санта» TUT.BY прокомментировали:

— Предоставление земельного участка, проектирование и строительство магазина осуществляется исключительно в соответствии с действующим законодательством Беларуси.

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