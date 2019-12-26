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Мы перерабатываем мусор 6 лет - и что в итоге? Инфографика
27.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 2012 года в Беларуси производители и импортеры товаров и упаковки обязаны нести ответственность за отходы, которые возникают при потреблении их продукции. По закону компании могут выбрать: или самостоятельно собирать вторсырье на переработку или вкладываться копейкой, то есть участвовать в финансировании государственных затрат на обращение с бытовым мусором.
Какой эффект от этих мер мы получили? Чего удалось достичь за шесть лет? В рамках проекта
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В рамках проекта «Вторая жизнь» вместе с «Цель99» мы подвели итоги переработки вторичных ресурсов в Беларуси за последние шесть лет и дали прогноз на будущее...
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