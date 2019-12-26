Четверо борисовчан удостоены звания «Молодой лидер Минщины»

Источник материала: Единство

Участниками конкурса стали молодые специалисты в возрасте от 21 до 31 года, представляющие различные сферы: образование, культуру, спорт, промышленность и другие.





Лидеров среди молодежи определяли в 12 номинациях. От Борисовского региона были заявлены 11 участников, четверо из которых в результате стали лучшими.

В сфере спорта и туризма лидером стала тренер по спорту ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр» Екатерина Перепечаева, двукратная чемпионка мира и многократный призер европейских соревнований по бильярду.

Заведующий лабораторией филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» Дмитрий Грук представил на конкурсе проект «WorldSkills – старт в будущее» и был признан лучшим в сфере образования. Юрий Стельмах, молодой переводчик жестового языка ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» с социальным проектом «Академия жестов» стал лучшим в сфере социальной защиты.

На мероприятии также определили десять лучших молодежных проектов в сфере реализации государственной молодежной политики. Александр Николаев, заведующий архивом ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», победил в номинации «Профилактика правонарушений в молодежной среде».

Наш корр.