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Мужчина делал ремонт в офисе, а потом вынес оттуда ноутбуки - в мешке для мусора
27.12.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина делал ремонт в одном из столичных офисов, а потом вынес оттуда шесть ноутбуков. Детали преступления
Правоохранители разыскали мужчину, причастного к краже ноутбуков из офиса, расположенного в одном из столичных торговых центров. Это 47-летний минчанин, который помогал делать ремонт. Под предлогом, что нужно закончить работу в срок, мужчина остался на ночь в помещении. Он взял шесть ноутбуков, положил их в мешок для строительного мусора. Потом вынес их из торгового центра и уехал на такси. Общая сумма ущерба — 6050 рублей.
Ноутбуки минчанин продал на одном из столичных рынков, а потом потратил деньги.
Сейчас материалы проверки передали в Центральный (Минска) РОСК Республики Беларусь — там действиям мужчины дадут правовую оценку.
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Он взял шесть ноутбуков, в мешке для строительного мусора вынес их из торгового центра и уехал на такси. Общая сумма ущерба - 6050 рублей.
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