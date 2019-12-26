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Немного снега и ветер. Погода в Гродно в предновогодние выходные
27.12.2019 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в предновогодние выходные будет ветрено, немного снежно, серо и чуть морозно,
В субботу днем — -2...4°C. Утром — сплошная облачность, небольшой снег, днем — серо, но без осадков и сильный ветер.
В воскресенье утром опять возможен небольшой снег, потом — сплошная облачность и без осадков. Днем — +5…7°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в предновогодние выходные будет ветрено, немного снежно, серо и чуть морозно.
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