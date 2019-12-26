Немного снега и ветер. Погода в Гродно в предновогодние выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в предновогодние выходные будет ветрено, немного снежно, серо и чуть морозно, сообщает pogoda.by.



Фото: @sergey_philin, instagram.com

В субботу днем — -2...4°C. Утром — сплошная облачность, небольшой снег, днем — серо, но без осадков и сильный ветер.

В воскресенье утром опять возможен небольшой снег, потом — сплошная облачность и без осадков. Днем — +5…7°C.

Хороших выходных!

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