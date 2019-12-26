Будет снег! Какая погода нас ждет в последние выходные года

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные дни в Беларуси ожидается зимний характер погоды. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу, 28 декабря, ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку страны с дождем. Местами налипание мокрого снега. Ожидается порывистый ветер, слабая метель. Подморозит, так что дороги будут скользкими. Температура воздуха по республике в течение суток составит −4…+2 °С.

В воскресенье, 29 декабря, с ростом атмосферного давления погода улучшится. Ночью и утром местами еще не обойдется без небольшого кратковременного снега, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…8 °С, при прояснениях воздух охладится до −9…11 °С, максимальная температура днем −1…6 °С.

В понедельник, 30 декабря, ночью местами по стране пройдет кратковременный снег. Днем атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами ожидается туман и гололед, в северных и центральных районах сильный порывистый ветер. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…8 °С, при прояснениях −9…11 °С, максимальная температура днем −2…+3 °С.

По предварительному прогнозу, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается −3…+2 °С. 31 декабря будет сырая ветреная погода с мокрым снегом и дождем. В первый день нового года на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, максимальная температура днем будет −2…+3 °С.