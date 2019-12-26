Внимание: дорожное движение будет перекрыто!

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Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома информирует о том, что 28.12.2019 г. в связи с проведением в г. Борисове областного шествия Дедов Морозов и Снегурочек будет перекрыто движение транспорта по пр. Революции:

с 8.00 до 13.00 от ГУ «Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького» до ул. Орджоникидзе;

с 13.00 до 16.00 от пересечения с ул. 1 Июля до ул. Орджоникидзе;

с 8.00 до 16.00 от памятника «Жертвам фашизма» до центральной площади.

В связи с организацией концертных выступлений в новогоднюю ночь на центральной площади 01.01.2020 г. с 0.30 до 03.30 будет ограничено движение транспорта по пр. Революции от пересечения с ул. 1 Июля до кафе «Соле Мио», от памятника «Жертвам фашизма» до центральной площади.