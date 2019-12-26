Прокурор отказалась от обвинения трем фигурантам «макового дела». Остальным запросила сроки до 16 лет

Источник материала: Tut.by

Близится к завершению суд по уголовному делу о крупной поставке наркотиков в Беларусь, речь идет о 14 тоннах мака и маковой соломки. Обвиняемыми по делу проходит 41 человек, организованную группу разделили на три части, первую группу — 17 человек — начали судить 10 июня. В судебных прениях прокурор отказалась от обвинения в отношении трех фигурантов, все они были под стражей. Остальных гособвинитель просит признать виновными и приговорить к продолжительным срока заключения — до 16 лет.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По версии следствия, преступная организация действовала с 2015 года, поставляя в Беларусь смесь семян мака и маковой соломки для дальнейшей перепродажи. У каждого участника преступной организации была своя роль. Руководителем, согласно обвинению, был 48-летний минчанин — именно он определял цену на товар и контролировал доходы. Ключевой фигурант дела, по данным следствия, обладал информацией о формах и методах оперативно-разыскных мероприятий и знал, как не выдать себя. Согласно обвинению, в 2015 году организатор нелегального бизнеса привлек в преступную деятельность бывшего следователя органов внутренних дел, он контролировал первую подгруппу, которая занималась среднеоптовыми и розничными поставками (всего было три подгруппы).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сырье для изготовления наркотика поставляли из Украины и России на законспирированные склады — на пунктах пропуска мак провозили как пищевую добавку по поддельным документам, а через некоторое время доставляли сырье лесными тропами, чтобы избежать проверок на границе. В Беларуси смесь фасовали на дозы и продавали наркоманам. По данным следствия, установлено 54 эпизода незаконных поставок общей массой около 14 тонн. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 159 тысяч рублей.

Опиумные наркотики, которые получают из семян и соломы мака, пришли в Беларусь в середине 2000-х годов. Распространители воспользовались лазейкой в законе, чтобы поставлять сырье для изготовления наркотика.

В январе 2014 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян мака», и государство получило исключительное право на оптовую торговлю семенами мака в Беларуси. Хранение и перемещение мака юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и обычными гражданами стало возможным только с соблюдением определенных в декрете условий. За хранение и перемещение по территории страны более 2 кг семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, физлиц штрафовали на сумму до 70 базовых величин, юрлиц — до 300 б. в., ипэшников — до 250 б. в., с конфискацией товара — так государство пыталось сделать невыгодной продажу сырья.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Известно, что некоторые фигуранты «макового дела» ранее привлекались к такой административной ответственности, однако уголовное дело в отношении них до 2015 года не возбуждалось. Сейчас их обвиняют в незаконном распространении наркотических средств.



Многие обвиняемые находятся в следственном изоляторе с 2017 года, своих родных они впервые увидели в суде. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Среди 17 обвиняемых четверо были ранее судимы, один из фигурантов заявил, что незадолго до задержания отбывал наказание в колонии. Под стражей некоторые обвиняемые находятся с 2017 года, большинство до задержания не были между собой знакомы. Есть директора и учредители компаний, актеры, рабочие, безработные. За исключением 22-летней девушки из Читы, все остальные фигуранты — граждане Беларуси, в основном из Минска, но есть несколько человек из Бреста и Кобринского района. По делу работал следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК Игорь Прохоренков, известный по «делу семнадцати» .



Леонид Приходько-младший в первый день судебного заседания. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В судебных прениях гособвинитель отказалась от обвинения в отношении отца и сына Приходько из Кобринского района, их обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности, участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой, им грозило до 20 лет лишения свободы. Вчера Леонид Приходько-старший и Леонид Приходько-младший были освобождены из клетки в зале суда, но они по-прежнему проходят обвиняемыми по делу и присутствуют на судебном процессе. Также освобожден фигурант Андрей Шидловский, его обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности и незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой.

Многие обвиняемые не просто заявляют о своей невиновности , они отказываются от показаний, которые дали на предварительном следствии, указывают, что на них оказывалось давления со стороны оперативников ГУБОПиК МВД и следователей.