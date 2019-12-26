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В управлении образования Гомельщины новый руководитель. Что о нем известно?
27.12.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кресло начальника главного управления образования Гомельского облисполкома, которое после скандальных увольнений в системе оставалось вакантным почти три месяца, занял Руслан Смирнов. Что о нем известно?
Как
В 1991 — 2003 годах работал методистом Республиканского методического кабинета Госдепартамента, отдела учебно-методической работы Республиканского центра физвоспитания и спорта учащихся и студентов Министерства образования, методистом по культурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работе, по дошкольному воспитанию отдела дошкольных учреждений РУП «Белорусский металлургический завод».
С 2003 по 2007 годы возглавлял Жлобинскую общеобразовательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2007 году назначен заместителем начальника, в 2013-м — начальником отдела образования Жлобинского райисполкома.
В 2014--2016 годах работал управляющим делами Жлобинского райисполкома.
В 2016 году назначен заместителем председателя Рогачевского, в 2018-м — Жлобинского райисполкомов.
В 2019 году возглавил Наровлянский райисполком.
Напомним, предудущий начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин был уволен президентом
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Начальником главного управления образования Гомельского облисполкома назначен бывший председатель Наровлянского райисполкома Руслан Смирнов.
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