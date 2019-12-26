В Пинске ввели ветеринарный карантин из-за бешенства

Источник материала: Tut.by

На части территории Пинска введен карантин в связи с выявлением в черте города дикого животного, больного бешенством. Об этом сообщает interfax.by со ссылкой на Пинский горисполком.

Неблагополучной зоной по бешенству животных, с установлением карантина, объявлена часть района Крайновичи Пинска (ограничена улицей 2-ой Звездной, 2-ой Северной, проспектом Жолтовского до лесопарковой территории).

Как уточнили в МЧС, в микрорайоне Крайновичи специалисты обнаружили лису, которую отловили и убили. Брестская облветлаборатория подтвердила предварительный диагноз о ее бешенстве.

Контакта с домашними животными и людьми не было установлено.