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«Будто в общественном туалете». Жители Минского района сняли ролик про Новый год возле иловых прудов

27.12.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревень под Минском сняли ролик о вони от иловых прудов, которые расположены неподалеку от столицы. Авторы видео в шутливой форме показывают, как это — встречать Новый год «как будто в общественном туалете».

В ролике жители деревень по Минском сравнивают, каково праздновать Новый год в уютном доме и — в туалете. Дело в том, что активисты не первый год борются за чистоту воздуха там, где живут. Нечистоты из Минска выводятся в иловые пруды, расположенные вблизи деревни Синило. Официальное название отстойников — площадка «Волма» «Минскводоканала».

Жители района требуют провести модернизацию очистных сооружений под Минском. Еще они собирают деньги на покупку системы независимого контроля выбросов вредных веществ от фекальных отстойников на краудфандинговой площадке «Улей». Нужная сумма уже есть, но сбор еще идет.

Активисты уже не первый раз обращаются к искусству, чтобы привлечь внимание к проблеме сильного запаха от иловых прудов. Осенью они даже записывали ролик с участием народного коллектива.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторы видео в шутливой форме показывают, как это - встречать Новый год «как будто в общественном туалете».
 
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