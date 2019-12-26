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«Будто в общественном туалете». Жители Минского района сняли ролик про Новый год возле иловых прудов
27.12.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители деревень под Минском сняли ролик о вони от иловых прудов, которые расположены неподалеку от столицы. Авторы видео в шутливой форме показывают, как это — встречать Новый год «как будто в общественном туалете».
В ролике жители деревень по Минском сравнивают, каково праздновать Новый год в уютном доме и — в туалете. Дело в том, что активисты не первый год
Жители района требуют провести модернизацию очистных сооружений под Минском. Еще они
Активисты уже не первый раз обращаются к искусству, чтобы привлечь внимание к проблеме сильного запаха от иловых прудов. Осенью они даже
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«Будто в общественном туалете». Жители Минского района сняли ролик про Новый год возле иловых прудов
Авторы видео в шутливой форме показывают, как это - встречать Новый год «как будто в общественном туалете».
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