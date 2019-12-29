Зима, пока? Какой будет погода в Новый год и ближайшие дни в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Похоже, в Новый год мы все же будем со снегом. Но не тем — похрустывающим на морозце или мягко кружащим в воздухе. По прогнозу в ближайшие дни в Могилеве — потепление и порывистый ветер, а в рабочие дни января — дождь.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 30 декабря, в Могилеве пока еще будет морозно — днем до -1 °С, снег, гололедица. А вечером уже будет 0 °C.

Во вторник, последний день 2019 года, прогнозируют +1 °С, мокрый снег и порывистый ветер.

Причем в новогоднюю ночь порывы ветра будут особенно сильными — до 16 м/с. Прогнозируют мокрый снег, под утро — метель и -2 °С.

В среду, 1 января, также будет ветрено, но без осадков. На термометре будет около нуля.

В выходной четверг уже ожидается +1…+4 °С. Утром — мокрый снег, после — без осадков, но все равно пасмурно.

В пятницу, 3 января, снова будет ветрено и в основном пасмурно, хотя днем может выглянуть солнце. При этом в первой половине дня ожидаются мокрый снег, дождь. Температура воздуха составит −1…+1 °С.

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