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Вальс с президентом, солидная прибавка к пенсии и мандарины по 12 рублей - все за выходные

30.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот он и наступил — последний понедельник года. Эта рабочая неделя будет не очень большая, а чтобы вы быстрее настроились на нужную волну, вот вам сразу два теста (мы знаем, что вы их любите!). Первый — о том, какой вы ногодний белорус, а второй — о том, что произошло на прошлой неделе. Взбодрились? А теперь смотрите, что случилось, пока вы отдыхали.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Кое-что об отношениях с Россией. По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако отметил, что стороны специально торопиться с этим не будут.
  • На выходных же в Минске прошла очередная акция против интеграции с Россией, люди снова выстроились в живую цепь.
  • Вот кое-что из свежих статистических данных: реальные зарплаты в стране в 6 раз опережают производительность труда. Объясняем, при чем здесь бюджетники и в чем вообще проблема. Но это все средние показатели, власти же рассказали, какими будут зарплаты медиков в наступающем году, а какими — через пять лет.
  • Со следующего года некоторые белорусы получат солидную прибавку к пенсии — ни много, ни мало, а 370 рублей. Но чтобы претендовать на эти деньги нужно выполнить несколько требований — и вот каких. Обещают подкинуть деньжат и семьям с детьми: конкретных цифр пока не называют, но известно, что речь идет про многодетных.
  • И снова суды. Бывший председатель Жодинского горисполкома Юрий Шарый выступил с последним словом. Экс-чиновника, напомним, обвиняют в коррупции — по версии следствия, за взятки лоббировал интересы строительных компаний, без конкурса передал «нужной» фирме ремонт двух школ. Шарый в суде вину не признал.
  • Вчера Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине 76 человек, Киев передал им 127 человек.


  • Как развивались отношения России и США? Как боролись за пост президента в Украине? Что происходит с канцлером Германии? Какие подвижки в делах об убийстве Павла Шеремета и крушении Boeing на Донбассе? Против чего протестовали люди в разных уголках планеты? Вспоминаем значимые события уходящего года.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Мы поехали в агрогородок Мажа в Копыльском районе и нашли там… настоящего Деда Мороза. Если не совсем настоящего, то с солидным стажем. Вечеслав Курчик костюм волшебника с бородой носит уже 35 зим! За это время у «дедушки» накопилось немало добрых историй. Но, пожалуй, самая трогательная — про мальчика, который попросил помочь маме, у которой не было выходных. Дед Мороз, конечно, помог. Кстати, посмотрите заодно, как по главному проспекту Минска прошли (и даже проехали на тракторах) Деды Морозы и Снегурочки — впечатляет.
  • Наши читатели тоже часто не ждут чуда, а сами становятся волшебниками и помогают героям наших статей. Мы собрали такие истории небезразличных людей.
  • Наверное, у каждого была ситуация: двор, дерево, мама, которая что-то кричит из окна… Падение, ушиб, гипс, смешные надписи одноклассников на нем, месяц — и все забыто. У нашего героя все куда сложнее. Первый раз Женя получил перелом в 3 месяца. Всего же у парня их уже 36. Однажды он сломал бедро, просто лежа и смотря телевизор. Рассказываем историю 17-летнего «хрустального» Жени.
  • А вот здесь у нас очередной герой проекта «Я живу». Знакомьтесь, «дядя Саша», который дает работу и держит на карте пять деревень.
  • Ну, а во Дворце независимости прошел Венский бал, главной интригой которого, разумеется был президентский танец. Вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко вальсировал не с Марией Василевич, которая стала его партнершей по танцам в прошлом году, а с другой девушкой. Вот здесь можно посмотреть много фото, а также видеорепортаж с мероприятия.


  • Авиаархеологии не учат на истфаках, но то, что делают авиаархеологи, за них не сделает никто — найти сбитый в бою самолет, который упал в поле, лесу или болоте; узнать, что случилось с экипажем, найти фамилии летчиков, восстановить историю самолета и его последнего боя. Узнали, как работают люди, по крупицам восстанавливающие «авиационную историю».
  • Некоторые пользуются предновогодним временем для того, чтобы побольше поработать и получить сезонную прибавку к доходу. Мы поговорили с такими белорусами, а вы уж решайте сами — надо вам такие последние дни старого года или все-таки нет.
  • Не могли мы не подвести и свои, журналистские итоги года. А за этот год мы сделали и сказали много важного. Были у нас в этом году и тщательно распланированные проекты, и совсем неожиданные открытия. Большие истории рождались из случайных встреч или старых газетных вырезок. Благодаря публикациям на TUT.BY две девушки из России и США нашли родных в Беларуси спустя десятилетия! Этот мир удивителен. Слово имеет значение. А еще внимание, небезразличие. Спасибо, что не остаетесь равнодушными. Предлагаем вместе вспомнить тексты и истории, которые мы посчитали самими лучшими.

О СПОРТЕ

  • Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На выходных стало известно, что еще два футболиста покидают команду.
  • Матч России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. Позже канадский капитан извинился за свой поступок.
  • А в футболе начался сезон отпусков. Бали, Мексика, Египет, Мальдивы… Мы посмотрели, какие направления выбирают белорусские футболисты и их красивые спутницы в эту серую зиму.


Все новости субботы, 28 декабря

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Кстати, вы уже продукты к новогоднему столу покупаете? Мы вот впечатлились мандаринами по 12 рублей за кило, что сравнили для вас цены на Комаровке и в магазинах. А если вы еще не составили список покупок, взгляните на новогодние блюда, которые готовят белорусские звезды — это будет вкусно и быстро.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Вот он и наступил - последний понедельник года. Рассказываем, что интересного произошло за выходные.
 
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