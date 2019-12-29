Вальс с президентом, солидная прибавка к пенсии и мандарины по 12 рублей - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот он и наступил — последний понедельник года. Эта рабочая неделя будет не очень большая, а чтобы вы быстрее настроились на нужную волну, вот вам сразу два теста (мы знаем, что вы их любите!). Первый — о том, какой вы ногодний белорус , а второй — о том, что произошло на прошлой неделе . Взбодрились? А теперь смотрите, что случилось, пока вы отдыхали.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Кое-что об отношениях с Россией . По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако отметил , что стороны специально торопиться с этим не будут.

. По мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, Беларусь и Россия имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий в начале 2020 года, однако , что стороны специально торопиться с этим не будут. На выходных же в Минске прошла очередная акция п ротив интеграции с Россией , люди снова выстроились в живую цепь.

очередная акция п , люди снова в живую цепь. Вот кое-что из свежих статистических данных: реальные зарплаты в стране в 6 раз опережают производительность труда . Объясняем , при чем здесь бюджетники и в чем вообще проблема. Но это все средние показатели, власти же рассказали , какими будут зарплаты медиков в наступающем году, а какими — через пять лет.

. , при чем здесь бюджетники и в чем вообще проблема. Но это все средние показатели, власти же , какими будут в наступающем году, а какими — через пять лет. Со следующего года некоторые белорусы получат солидную прибавку к пенсии — ни много, ни мало, а 370 рублей. Но чтобы претендовать на эти деньги нужно выполнить несколько требований — и вот каких . Обещают подкинуть деньжат и семьям с детьми: конкретных цифр пока не называют, но известно, что речь идет про многодетных.

— ни много, ни мало, а 370 рублей. Но чтобы претендовать на эти деньги нужно выполнить несколько требований — . Обещают деньжат и семьям с детьми: конкретных цифр пока не называют, но известно, что речь идет про многодетных. И снова суды. Бывший председатель Жодинского горисполкома Юрий Шарый выступил с последним словом . Экс-чиновника, напомним, обвиняют в коррупции — по версии следствия, за взятки лоббировал интересы строительных компаний, без конкурса передал «нужной» фирме ремонт двух школ. Шарый в суде вину не признал.

. Экс-чиновника, напомним, обвиняют в коррупции — по версии следствия, за взятки лоббировал интересы строительных компаний, без конкурса передал «нужной» фирме ремонт двух школ. Шарый в суде вину не признал. Вчера Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине 76 человек, Киев передал им 127 человек.





Как развивались отношения России и США? Как боролись за пост президента в Украине? Что происходит с канцлером Германии? Какие подвижки в делах об убийстве Павла Шеремета и крушении Boeing на Донбассе? Против чего протестовали люди в разных уголках планеты? Вспоминаем значимые события уходящего года.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Мы поехали в агрогородок Мажа в Копыльском районе и нашли там… настоящего Деда Мороза . Если не совсем настоящего, то с солидным стажем. Вечеслав Курчик костюм волшебника с бородой носит уже 35 зим! За это время у «дедушки» накопилось немало добрых историй. Но, пожалуй, самая трогательная — про мальчика, который попросил помочь маме, у которой не было выходных. Дед Мороз, конечно, помог . Кстати, посмотрите заодно, как по главному проспекту Минска прошли (и даже проехали на тракторах) Деды Морозы и Снегурочки — впечатляет .

. Если не совсем настоящего, то с солидным стажем. Вечеслав Курчик костюм волшебника с бородой носит уже 35 зим! За это время у «дедушки» накопилось немало добрых историй. Но, пожалуй, самая трогательная — про мальчика, который попросил помочь маме, у которой не было выходных. Дед Мороз, конечно, . Кстати, посмотрите заодно, как по главному проспекту Минска прошли (и даже проехали на тракторах) Деды Морозы и Снегурочки — . Наши читатели тоже часто не ждут чуда, а сами становятся волшебниками и помогают героям наших статей. Мы собрали такие истории небезразличных людей .

такие . Наверное, у каждого была ситуация: двор, дерево, мама, которая что-то кричит из окна… Падение, ушиб, гипс, смешные надписи одноклассников на нем, месяц — и все забыто. У нашего героя все куда сложнее. Первый раз Женя получил перелом в 3 месяца. Всего же у парня их уже 36. Однажды он сломал бедро, просто лежа и смотря телевизор. Рассказываем историю 17-летнего «хрустального» Жени .

17-летнего . А вот здесь у нас очередной герой проекта «Я живу» . Знакомьтесь , «дядя Саша», который дает работу и держит на карте пять деревень.

. , «дядя Саша», который дает работу и держит на карте пять деревень. Ну, а во Дворце независимости прошел Венский бал, главной интригой которого, разумеется был президентский танец. Вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко вальсировал не с Марией Василевич, которая стала его партнершей по танцам в прошлом году, а с другой девушкой . Вот здесь можно посмотреть много фото, а также видеорепортаж с мероприятия.





Авиаархеологии не учат на истфаках, но то, что делают авиаархеологи , за них не сделает никто — найти сбитый в бою самолет, который упал в поле, лесу или болоте; узнать, что случилось с экипажем, найти фамилии летчиков, восстановить историю самолета и его последнего боя. Узнали , как работают люди, по крупицам восстанавливающие «авиационную историю».

, за них не сделает никто — найти сбитый в бою самолет, который упал в поле, лесу или болоте; узнать, что случилось с экипажем, найти фамилии летчиков, восстановить историю самолета и его последнего боя. , как работают люди, по крупицам восстанавливающие «авиационную историю». Некоторые пользуются предновогодним временем для того, чтобы побольше поработать и получить сезонную прибавку к доходу . Мы поговорили с такими белорусами, а вы уж решайте сами — надо вам такие последние дни старого года или все-таки нет.

. Мы с такими белорусами, а вы уж решайте сами — надо вам такие последние дни старого года или все-таки нет. Не могли мы не подвести и свои, журналистские итоги года. А за этот год мы сделали и сказали много важного. Были у нас в этом году и тщательно распланированные проекты, и совсем неожиданные открытия. Большие истории рождались из случайных встреч или старых газетных вырезок. Благодаря публикациям на TUT.BY две девушки из России и США нашли родных в Беларуси спустя десятилетия! Этот мир удивителен. Слово имеет значение. А еще внимание, небезразличие. Спасибо, что не остаетесь равнодушными. Предлагаем вместе вспомнить тексты и истории, которые мы посчитали самими лучшими.

О СПОРТЕ

Из «Динамо-Брест» , которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На выходных стало известно , что еще два футболиста покидают команду.

, которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На выходных , что еще два футболиста покидают команду. Матч России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. Позже канадский капитан извинился за свой поступок.

на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии скандалом. Капитан «Кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. Позже канадский капитан за свой поступок. А в футболе начался сезон отпусков. Бали, Мексика, Египет, Мальдивы… Мы посмотрели , какие направления выбирают белорусские футболисты и их красивые спутницы в эту серую зиму.





Все новости субботы, 28 декабря

Все новости воскресенья, 29 декабря

Кстати, вы уже продукты к новогоднему столу покупаете? Мы вот впечатлились мандаринами по 12 рублей за кило , что сравнили для вас цены на Комаровке и в магазинах. А если вы еще не составили список покупок, взгляните на новогодние блюда , которые готовят белорусские звезды — это будет вкусно и быстро.

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