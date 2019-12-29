Дожди и слякоть. Погода в Гомеле в новогоднюю ночь и остальные дни

Источник материала: Tut.by

Сотни тысяч жалоб, направленных гомельчанами в небесную канцелярию, не помогли — Новый год все-таки придется встречать без снега, предупреждает pogoda.by.





Итак, в ближайшие дни нас ждет совсем не праздничная погода.

В понедельник днем -3°С и сильный ветер.

Во вторник — мокрый снег и +2°С.

В среду, 1 января, около нуля, мокрый снег и ветер порывами до 15 м/с.

В четверг и рабочую пятницу — до плюс трех и дожди.

В субботу, кстати, снова на работу, помните?

Хорошей недели, друзья!

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