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Дожди и слякоть. Погода в Гомеле в новогоднюю ночь и остальные дни

30.12.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотни тысяч жалоб, направленных гомельчанами в небесную канцелярию, не помогли — Новый год все-таки придется встречать без снега, предупреждает pogoda.by.


Итак, в ближайшие дни нас ждет совсем не праздничная погода.

В понедельник днем -3°С и сильный ветер.

Во вторник — мокрый снег и +2°С.

В среду, 1 января, около нуля, мокрый снег и ветер порывами до 15 м/с.

В четверг и рабочую пятницу — до плюс трех и дожди.

В субботу, кстати, снова на работу, помните?

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сотни тысяч жалоб, направленных гомельчанами в небесную канцелярию, не помогли - Новый год все-таки придется встречать без снега.
 
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