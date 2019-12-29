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Дожди и слякоть. Погода в Гомеле в новогоднюю ночь и остальные дни
30.12.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотни тысяч жалоб, направленных гомельчанами в небесную канцелярию, не помогли — Новый год все-таки придется встречать без снега,
Итак, в ближайшие дни нас ждет совсем не праздничная погода.
В понедельник днем -3°С и сильный ветер.
Во вторник — мокрый снег и +2°С.
В среду, 1 января, около нуля, мокрый снег и ветер порывами до 15 м/с.
В четверг и рабочую пятницу — до плюс трех и дожди.
В субботу, кстати, снова на работу, помните?
Хорошей недели, друзья!
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Сотни тысяч жалоб, направленных гомельчанами в небесную канцелярию, не помогли - Новый год все-таки придется встречать без снега.
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