Сюрпризы за окном. Все о погоде в Витебске в новогоднюю ночь и остальную неделю

Источник материала: Tut.by

Погода в последние два дня уходящего года и в первые дни нового, 2020-го, будет неустойчивой. То заморозки, то дождь, то снег, то оттепель. Так что нужно готовиться к сюрпризам за окном, предупреждает Белгидромет.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В понедельник, 30 декабря, днем около нуля. Возможен дождь. Сильный ветер.

Во вторник, 31 декабря, утром возможен мокрый снег. Днем — без осадков и до 5 градусов тепла. В новогоднюю ночь — около нуля, мокрый снег и порывистый ветер.

В среду, 1 января, утром подморозит: −2…4 ºС, метель. Днем — около нуля и мокрый снег.

В четверг, 2 января, снова оттепель — до 5 градусов со знаком плюс. Мокрый снег и дождь.

В пятницу, 3 января, ветрено, возможен дождь. В дневные часы до 3 градусов тепла.

Хороших вам праздников, друзья!

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