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Напоминаем, как будем отдыхать и работать в январе

30.12.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на просьбы белорусов сделать 31 декабря выходным днем, в предновогодний день многим из нас все же придется поработать. Но 2 января сделали выходным! Чтобы не запутаться в выходных и рабочих днях в ближайшее время, TUT.BY подготовил вам шпаргалку — держите под рукой.


Иллюстрация: TUT.BY

Большинство белорусов отдохнет два дня (1 и 2 января), затем два дня (3 и 4 января) придется поработать. Затем идет сразу три выходных на Рождество (5 — 7 января), а затем — три рабочих (8−10 января), и потом стандартные выходные — 11 и 12 января. А после этого нам придется входить в обычный ритм.

Напомним, после появления в интернете петиции с предложением сделать выходным 31 декабря, власти пересмотрели график. Инициатива сделать предновогодний день выходным в правительстве поддержки не нашла, но в качестве альтернативы сделали 2 января выходным днем без отработки.

 
 
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Чтобы не запутаться в выходных и рабочих днях в ближайшее время, TUT.BY подготовил вам шпаргалку - держите под рукой.
 
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