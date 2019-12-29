На Новый год объявили штормовое предупреждение

Источник материала: Tut.by

На 31 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение. Об оранжевом уровне опасности нас предупреждает Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

«В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду», — рассказали синоптики.

В Минске и Минской области также ожидается сильный ветер, но чуть послабее — 15−18 м/c.

Напомним, оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня , 30 декабря, из-за ветра и гололеда.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).