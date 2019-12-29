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На Новый год объявили штормовое предупреждение

30.12.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 31 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение. Об оранжевом уровне опасности нас предупреждает Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду», — рассказали синоптики.

В Минске и Минской области также ожидается сильный ветер, но чуть послабее — 15−18 м/c.

Напомним, оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня, 30 декабря, из-за ветра и гололеда.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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«В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду», - рассказали синоптики.
 
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