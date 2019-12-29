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На Новый год объявили штормовое предупреждение
30.12.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 31 декабря в Беларуси объявили штормовое предупреждение. Об оранжевом уровне опасности нас предупреждает Белгидромет Минприроды.
«В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду», — рассказали синоптики.
В Минске и Минской области также ожидается сильный ветер, но чуть послабее — 15−18 м/c.
Напомним, оранжевый уровень опасности
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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«В ближайшие сутки, 31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду», - рассказали синоптики.
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