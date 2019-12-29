Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №197 от 16.12.2019 года, проведен повторный мониторинг зданий ООО «Пинэкспорт», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. ИПД, д. 61Д. УНП 291529007. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №68 от 02.07.2019 года выполнены за исключением п.1 (здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются не в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них). За невыполнение п.1 рекомендаций №68 от 02.07.2019 года директор ООО «Пинэкспорт» привлечен к административной ответственности.

* * *

Инспекцией надзора и профилактики Пинского ГРОЧС проведены мониторинги школ города и района, под надзорные мероприятия попали такие объекты образования как:

ГУО «Средняя школа №17 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №12 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №10 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №11 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №6 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №8 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №15 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №16 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №7 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №2 имени героев Днепровской флотилии г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №9 г.Пинска»,

ГУО «Гимназия №2 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №14 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №18 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №3 г.Пинска»,

ГУО «Средняя школа №1 г.Пинска»,

ГУО «Гимназия №1 им. Ф.Я.Перца г.Пинска»,

ГУО «Гимназия №3 г.Пинска»,

ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района,

ГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Хойновский детский сад-средняя школа» Пинского района,

ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Ласицкая средняя школа» Пинского района,

ГУО «Каллауровичский ясли-сад-средняя школа» Пинского района,

ГУО «Галевская начальная школа» Пинского района,

ГУО «Оснежицкая средняя школа» Пинского района,

ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Новодворская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Погост-Загородская средняя школа имени славянских просветителей Кирилла и Мифодия» Пинского района,

ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района,

ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района ,

ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района,

ГУО «Пинковичская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Городищенская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Сошненская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии Пинского района»,

ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Детский сад-начальная школа п.Садовый» Пинского района,

ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Березовичская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Валищенская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района,

ГУО «Озаричская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района,

ГУО «Пучинская базовая школа» Пинского района.

Характерными для всех школ нарушениями стали такие как отсутствие легкооткрывающихся замков на путях эвакуации, захламление подвальных и чердачных помещений и отсутствие необходимого количества самоспасателей.

В лучшую сторону стоит отметить 3 объекта образования на которых нарушения вовсе отсутствовали. Это ГУО «Галевская начальная школа» Пинского района, ГУО «Оснежицкая средняя школа» Пинского района ГУО «Средняя школа №10 г. Пинска». Инспекция надзора и профилактики Пинского ГРОЧС выражает благодарность администрации данных учреждений образования.

* * *

Государственными инспекторами г. Пинска и Пинского района пожарному надзору проведен мониторинг объектов УЗ «Пинская центральная поликлиника» «Городская поликлиника №1» Оховская участковая больница» (Пинский р-н, аг. Охово, ул. Школьная, 10); Поречская больница сестринского ухода» (Пинский р-н, д. Поречье, ул. Центральная, 217; Логишинская городская больница (Пинский р-н, г.п.Логишин, ул.Дзержинского, 1, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Заведующей филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника» Шаркович Галине Валентиновне были вручены рекомендации от 27.12.2019 для устранения выявленных нарушений.

ИНиП А.К. Мисюковец

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в декабря 2019 года проведен мониторинг ОАО «Пинский завод средств малой механизации» по адресу: г.Пинск, ул.Козубовского, 17, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, не выявлено.

ИНиП А.К. Мисюковец

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору проведен повторный мониторинг ГУО «Ясли-сад № 15 г.Пинска» по адресу: г.Пинск, ул.Завальная 35, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения повторного мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, не выявлено.

ИНиП А.К. Мисюковец