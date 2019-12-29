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Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой
30.12.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой. По предварительным данным, в Беларусь едет 41 человек.
Авария с автобусом «Неоплан», который ехал из Минска в Питер,
Всего в автобусе было 50 человек, в том числе четыре ребенка и два водителя, все они граждане Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в больницу
Поездка была организована компанией «Оригинальный тур». Туристы ехали в Сант-Петербург на Новый год. В воскресенье вечером они выехали из Минска, а вернуться в Беларусь собирались 2 января.
— Чтобы их забрать, мы отправили в Псков второй автобус, — говорит Евгений Сосновский, директор агентства «Оригинальный тур». — Туристы недавно выехали, и сопровождающая пока не сообщила, сколько человек точно едет домой. Должен быть 41 человек.
О том, что стало причиной аварии, точной информации в компании пока нет.
— Сопровождающие рассказывали, что была очень скользкая дорога. Автобус понесло, и водитель въехал в кювет, — говорит собеседник.
По словам Евгения Сосновского, сегодня вечером туристы должны быть в Минске.
— Все деньги за несостоявшийся тур мы им вернем, — отметил директор турагентства.
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Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой. По предварительным данным, домой едет 41 человек.
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