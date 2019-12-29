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Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой

30.12.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой. По предварительным данным, в Беларусь едет 41 человек.


Фото: Псковская лента новостей

Авария с автобусом «Неоплан», который ехал из Минска в Питер, произошла на 269-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург — Невель — граница Беларуси. Водитель совершил съезд с дороги вправо по ходу движения, автобус опрокинулся.

Всего в автобусе было 50 человек, в том числе четыре ребенка и два водителя, все они граждане Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в больницу попало девять человек.

Поездка была организована компанией «Оригинальный тур». Туристы ехали в Сант-Петербург на Новый год. В воскресенье вечером они выехали из Минска, а вернуться в Беларусь собирались 2 января.

— Чтобы их забрать, мы отправили в Псков второй автобус, — говорит Евгений Сосновский, директор агентства «Оригинальный тур». — Туристы недавно выехали, и сопровождающая пока не сообщила, сколько человек точно едет домой. Должен быть 41 человек.

О том, что стало причиной аварии, точной информации в компании пока нет.

— Сопровождающие рассказывали, что была очень скользкая дорога. Автобус понесло, и водитель въехал в кювет, — говорит собеседник.

По словам Евгения Сосновского, сегодня вечером туристы должны быть в Минске.

— Все деньги за несостоявшийся тур мы им вернем, — отметил директор турагентства.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусские туристы, которые попали в аварию под Псковом, возвращаются домой. По предварительным данным, домой едет 41 человек.
 
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