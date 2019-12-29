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Синоптики рассказали, какая погода ждёт пинчан и жителей Пинского района в новогоднюю ночь
30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В новогоднюю ночь синоптики обещают кратковременный снег, который местами перейдет в слабую метель, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западного и северо-западного направления, порывистый. В ночные и утренние часы порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 0…-5 градусов, днем ожидается -2…+3 градуса.
2 января ночью и утром в отдельных районах Пинщины выпадут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Местами сгустится слабый туман, на дорогах образуется гололедица. Ветер западного направления, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4…+1 градус, днем 0…+5 градусов.
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