Синоптики рассказали, какая погода ждёт пинчан и жителей Пинского района в новогоднюю ночь

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря на территории Пинска и района ночью ожидается преимущественно без осадков, утро и днем пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Объявлено штормовое предупреждение из-за сильного западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 5 градусов выше нулевой отметки.

В новогоднюю ночь синоптики обещают кратковременный снег, который местами перейдет в слабую метель, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западного и северо-западного направления, порывистый. В ночные и утренние часы порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит 0…-5 градусов, днем ожидается -2…+3 градуса.

2 января ночью и утром в отдельных районах Пинщины выпадут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Местами сгустится слабый туман, на дорогах образуется гололедица. Ветер западного направления, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4…+1 градус, днем 0…+5 градусов.