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За один день Мининформ ограничил доступ к 100 сайтам из-за информации о наркотиках

30.12.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 декабря за продажу наркотиков ограничен доступ к 100-интернет-ресурсам, сообщает Министерство информации.


Фото: Reuters

Ограничен доступ к 100 ресурсам, на которых была размещена информация о продаже наркотиков и психотропов.

Уточняется, что решение принято по итогам работы КГБ, а также на основании письменного уведомления МВД.

Напомним, что в месяц назад Мининформ и МВД подписали информационную стратегию на 2020−2025 годы, чтобы эффективнее блокировать ресурсы, через которые продают наркотики.

 
 
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Такое решение принято по итогам работы КГБ и с уведомления МВД.
 
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