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За один день Мининформ ограничил доступ к 100 сайтам из-за информации о наркотиках
30.12.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 декабря за продажу наркотиков ограничен доступ к 100-интернет-ресурсам,
Ограничен доступ к 100 ресурсам, на которых была размещена информация о продаже наркотиков и психотропов.
Уточняется, что решение принято по итогам работы КГБ, а также на основании письменного уведомления МВД.
Напомним, что в месяц назад Мининформ и МВД подписали информационную стратегию на 2020−2025 годы, чтобы эффективнее блокировать ресурсы, через которые продают наркотики.
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Такое решение принято по итогам работы КГБ и с уведомления МВД.
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