За один день Мининформ ограничил доступ к 100 сайтам из-за информации о наркотиках

Источник материала: Tut.by

27 декабря за продажу наркотиков ограничен доступ к 100-интернет-ресурсам, сообщает Министерство информации.



Фото: Reuters

Ограничен доступ к 100 ресурсам, на которых была размещена информация о продаже наркотиков и психотропов.

Уточняется, что решение принято по итогам работы КГБ, а также на основании письменного уведомления МВД.

Напомним, что в месяц назад Мининформ и МВД подписали информационную стратегию на 2020−2025 годы, чтобы эффективнее блокировать ресурсы, через которые продают наркотики.