«Прямая телефонная линия» прошла в Миноблисполкоме

Источник материала: Единство

Немалое количество вопросов было связано с дорогами. Елена Петровна из Борисова пожаловалась, что на их улице нет тротуаров и людям приходится ходить по проезжей части. Сама она инвалид третьей группы и передвигается с палочкой.

«Спасибо, что после первого моего звонка руководство ЖКХ отреагировало и началои делать тротуар», - поблагодарил Артем Олегович из Колодищей. Однако оказалось, что это повлекло за собой другую проблему. Тротуар сделали, но все, что вокруг него, по словам заявителя, разрушили.

Жители агрогородка Семково ждут, когда им засыплют лужу на улице Белорусской. Обращались и в сельский Совет, и в Мингорремавтодор, но проблему пока не устранили.

Чтобы помочь людям в решении этих вопросов, специалисты выедут на места, изучат обстоятельства и примут все возможные меры.

Виктория Владимировна из деревни Дички пожаловалась на то, что ближайшая автобусная остановка расположена слишком далеко.

Валентина Петровна из Молодечно недовольна, что в их районе закрывают «Евроопт». А вот в деревне Городище, как рассказал заявитель, не работает 18 фонарных столбов. «Три пешеходных перехода, три остановки, железнодорожный переезд - всё это не освещается. Людей вообще не видно. Идут в темноте», - пожаловался Сергей Викторович.

Все вопросы заместитель председателя облисполкома Сергей Невмержицкий взял на контроль. Дозвонившимся в ближайшее время дадут письменные ответы на их обращения. Людям постараются помочь максимально быстро.

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