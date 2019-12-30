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С Новым годом, страна: Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ

30.12.2019 20:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский президент 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».

По информации пресс-службы президента, в 2020 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды на сумму, не выше пяти долларов в эквиваленте за типовую двухкомнатную квартиру. 

Сообщается, что с 1 января суммарно на 3,5 доллара в эквиваленте поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня будут увеличены цены на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения на 1,5 доллара в эквиваленте.

Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

Также в указе говорится о том, что в будущем году государство будет поддерживать население посредством предоставления безналичных субсидий: они предлагаются семьям (гражданам), у которых на оплату «коммуналки» уходит превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности.

Напомним, что Александр Лукашенко подписал 22 декабря указ, согласно которому в 2019 году повышение стоимости ЖКУ будет проходить в два этапа. Газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещения расходов на электроэнергию подорожают с 1 января 2019 года. Сумма повышения данных услуг составит 3,9 доллара. Вторым этапом станет увеличение тарифов на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения на 1,1 доллара.

В августе Владимир Кухарев сообщил, что услуги ЖКХ в нынешнем году больше не подорожают.
 
 
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Белорусский президент 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».
 
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