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С Новым годом, страна: Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ
30.12.2019 20:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский президент 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».
По информации пресс-службы президента, в 2020 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды на сумму, не выше пяти долларов в эквиваленте за типовую двухкомнатную квартиру.
Сообщается, что с 1 января суммарно на 3,5 доллара в эквиваленте поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.
С 1 июня будут увеличены цены на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения на 1,5 доллара в эквиваленте.
Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.
Также в указе говорится о том, что в будущем году государство будет поддерживать население посредством предоставления безналичных субсидий: они предлагаются семьям (гражданам), у которых на оплату «коммуналки» уходит превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности.
Напомним, что Александр Лукашенко подписал 22 декабря указ, согласно которому в 2019 году
В августе Владимир Кухарев
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Белорусский президент 30 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».
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