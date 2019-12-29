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В Могилеве открыли крытый футбольный манеж
30.12.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крытый воздухоопорный футбольный манеж открыли в Могилеве на улице Орловского на поле СДЮШОР № 7. Это четвертый воздухоопорный манеж в Беларуси. Теперь тренировки и игры могут проходить на поле в любую погоду.
На крытом поле стандартного размера могут проходить не только тренировки, но и соревнования, которые могут посетить болельщики. Для них установлены трибуны на 500 зрителей.
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На крытом поле стандартного размера могут проходить не только тренировки, но и соревнования, которые могут посетить болельщики.
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