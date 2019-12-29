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В Могилеве открыли крытый футбольный манеж

30.12.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крытый воздухоопорный футбольный манеж открыли в Могилеве на улице Орловского на поле СДЮШОР № 7. Это четвертый воздухоопорный манеж в Беларуси. Теперь тренировки и игры могут проходить на поле в любую погоду.


На крытом поле стандартного размера могут проходить не только тренировки, но и соревнования, которые могут посетить болельщики. Для них установлены трибуны на 500 зрителей.


 
Теги: Могилев
 
 
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На крытом поле стандартного размера могут проходить не только тренировки, но и соревнования, которые могут посетить болельщики.
 
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