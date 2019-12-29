В Могилеве открыли крытый футбольный манеж

Источник материала: Tut.by

Крытый воздухоопорный футбольный манеж открыли в Могилеве на улице Орловского на поле СДЮШОР № 7. Это четвертый воздухоопорный манеж в Беларуси. Теперь тренировки и игры могут проходить на поле в любую погоду.





На крытом поле стандартного размера могут проходить не только тренировки, но и соревнования, которые могут посетить болельщики. Для них установлены трибуны на 500 зрителей.



