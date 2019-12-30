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Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь и первый день 2020 года

31.12.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни ожидается ветреная с осадками погода. А в новогоднюю ночь подморозит, так что на дорогах будет скользко. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 31 декабря, ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах сохранится сильный порывистый ветер. На 31 декабря объявили штормовое предупреждение. Температура воздуха минимальная ночью -2, +3°С, максимальная температура днем 0, +5°С.

В среду, 1 января, ночью и утром временами снег, слабая метель. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0, -5°С, максимальная температура днем -3, +3°С.

В четверг, 2 января, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -5, +1°С, максимальная температура днем -1, +5°С.

В пятницу, 3 января, преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, максимальная днем 0, +6°С.

 
 
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В ближайшие дни ожидается ветреная с осадками погода. А в новогоднюю ночь подморозит, так что на дорогах будет скользко.
 
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