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С Новым годом! Поздравление от команды TUT.BY

31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дорогие друзья!

Пришло время попрощаться с 2019 годом. Давайте сделаем это с чистой совестью и легким сердцем. Надеемся, хорошего в вашем 2019-м было больше, чем плохого. У нас было по-всякому. Но было интересно. Есть что вспомнить.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Мы рассказали о главных событиях уходящего года в стране и мире, написали о тех, кому вы помогали, напомнили вам о своих лучших материалах и даже предложили две новогодние игры. И сейчас тоже готовимся встретить Новый год.

И, как всегда, мы будем загадывать желания. И верить в чудо (чудеса случаются: мы в этом убедились, и не раз). Мы будем думать о том, что самое интересное впереди (и нам уже не терпится узнать, что же там ждет нас дальше).

А еще мы будем по-прежнему верить в то, что все — или почти все — в этой жизни зависит от нас самих. И в то, что нет ничего невозможного. Стоит лишь очень этого захотеть.

Новый год — это новые надежды, новые вызовы, новые встречи и новые эмоции. И мы очень рады, что 2020-й год мы встречаем в отличной компании своих друзей — читателей, зрителей и форумных писателей. Добрых и вредных, сентиментальных и циничных — разных. Главное — неравнодушных. Мы без вас не можем. Честно. Спасибо, что вы есть.

Пусть 2020-й сложится для вас удачно и оправдает ваши ожидания. Ну и мы тоже будем стараться.

С Новым годом!

Ваш TUT.BY

 
 
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Пришло время попрощаться с 2019 годом. Давайте сделаем это с чистой совестью и с легким сердцем. Надеемся, хорошего в вашем 2019-м было больше, чем плохого. У нас было...
 
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