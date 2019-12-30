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С Новым годом! Поздравление от команды TUT.BY
31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дорогие друзья!
Пришло время попрощаться с 2019 годом. Давайте сделаем это с чистой совестью и легким сердцем. Надеемся, хорошего в вашем 2019-м было больше, чем плохого. У нас было по-всякому. Но было интересно. Есть что вспомнить.
Мы рассказали о главных событиях уходящего года в
И, как всегда, мы будем загадывать желания. И верить в чудо (чудеса случаются: мы в этом
А еще мы будем по-прежнему верить в то, что все — или почти все — в этой жизни зависит от нас самих. И в то, что нет ничего невозможного. Стоит лишь очень этого захотеть.
Новый год — это новые надежды, новые вызовы, новые встречи и новые эмоции. И мы очень рады, что 2020-й год мы встречаем в отличной компании своих друзей — читателей, зрителей и форумных писателей. Добрых и вредных, сентиментальных и циничных — разных. Главное — неравнодушных. Мы без вас не можем. Честно. Спасибо, что вы есть.
Пусть 2020-й сложится для вас удачно и оправдает ваши ожидания. Ну и мы тоже будем стараться.
С Новым годом!
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Пришло время попрощаться с 2019 годом. Давайте сделаем это с чистой совестью и с легким сердцем. Надеемся, хорошего в вашем 2019-м было больше, чем плохого. У нас было...
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